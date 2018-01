Ministeriö lupaa: Aktiivisen työnhaun malli ei ole uusi aktiivimalli – leikkaisi työttömyysturvan 60 päiväksi

Omatoimisen työnhaun malli ei tuo työttömälle päällekkäisiä seurauksia aktiivimallin kanssa, työ- ja elinkeinoministeriö lupaa.

Ministeriön mukaan omatoimisen työnhaun malli ei ole uusi aktiivimalli. Malli on osa työnhaun laajempia uudistuksia ja sitä on kutsuttu aktiivisen työnhaun malliksi myös ministeriön omilla verkkosivuilla. Aktiivisen työnhaun mallin on tarkoitus tehostaa työnhakijoiden omatoimista työnhakua ja selkiyttää työttömyysturvaan liittyviä seuraamuksia.

Ministeriön mukaan kyse ei ole uudesta velvoitteesta, koska työttömällä on jo velvollisuus hakea töitä. Määrällisiä vaatimuksia työnhausta ei kuitenkaan nykyisin ole. Uusi velvoite tuo työttömälle 60 päivän karenssiajan, jolloin työttömyysturvaa ei siis makseta, jos hän ei hae työtä keskimäärin kerran viikossa.

–Työttömälle työnhakijalle ei tule päällekkäisiä seuraamuksia, vaan valmistelu sovitetaan yhteen vuoden alusta voimaan tulleen työttömyysturvan aktiivimallin kanssa, sanoo työministeri Jari Lindström tiedotteessa.

Päällekkäisten seuraamusten välttäminen tarkoittaa sitä, että jos työtön ei hae riittävästi työtä, ei 60 päivän karenssiajan lisäksi tehdä 4,65 prosentin etuusleikkausta, mikäli työtön ei ole täyttänyt myöskään aktiivimallin vaatimuksia.

Vuoden alusta voimaan astunut aktiivimalli leikkaa työttömyysturvaa 4,65 prosenttia, jos työtön ei kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana ole tehnyt 18 tuntia ansiotyötä, hankkinut 241 euroa yrittäjätuloa tai osallistunut riittävästi työelämäpalveluihin kuten koulutukseen.

Ministeriö korostaa, että aktiivista työnhakua ei edellytetä sellaisilta viikoilta, jolloin työtön on tehnyt aktiivimallin mukaisesti osa-aikatyötä, yrittäjäkeikkaa tai osallistunut vähintään yhtenä päivänä työllistymistä edistäviin palveluihin.

–Hallituksen työllisyyttä edistäviä toimia tulee tarkastella kokonaisuutena, jossa muun muassa helpotetaan yrittäjäksi ryhtymistä ja edistetään opiskelua työttömyysaikana. Samalla, kun työttömältä edellytetään aktiivista työnhakua, kehitämme työnhakua tukevia ja työllistymistä edistäviä palveluja, Lindström painottaa.

Lakiesitys omatoimisesta työnhausta on tarkoitus antaa eduskunnalle tänä vuonna.

LUE MYÖS:

Seuraava aktiivimalli tekee jo tuloaan: 60 päivän karenssi syrjäyttäisi kohusanktion

SAK: Valmisteilla hiljaisuudessa jo aktiivimalli 2 – ”Toisi työttömille uusia karenssiautomaatteja”

Ekonomisti: ”Vaatimukset aktiivimallin peruuttamisesta ovat absurdeja”

Ay-ekonomisti tunnustaa ehdottaneensa aktiivimallia: ”Pienetkin marjat on nyt poimittava – tilanne niin vakava”

Kansliapäällikkö Hetemäki puolustaa aktiivimallia – KL: Suunnitelmat olivat pahempia

Työtön, saat pian kirjeen Kelalta – Pääjohtaja: Aktiivimallia voisi laajentaa

”Tämä muistuttaa farssia” – RKP:n Henriksson äimistyi hallituksen aktiivilinjasta