Tarvitaanko ”Lex Hakkarainen”? – ”Sirommat naiset pyytävät avuksi hissiin”

Seksuaalinen ahdistelu ja me too -kampanja nousivat esiin Ylen ja Kalevan järjestämässä vaalitentissä. Asiaan puuttumista vaativat Merja Kyllönen (vas.), Tuula Haatainen (sd.) ja Pekka Haavisto (vihr.).

Kyllönen sanoi, että hänellä ei ole omakohtaista kokemusta ahdistelusta, mutta seksuaalinen ahdistelu on politiikassa ongelma.

–Ei minua kukaan uskalla ahdistella, hän sanoi ja sai yleisön nauramaan.

Kyllönen kuitenkin huomautti, että varsin moni on kokenut ahdistelua ja kertoi, että häntä paljon sirommat, heiveröisemmät ja kiltimmät naiset tulevat ”kysymään kaveriksi, kun on näitä ukkoja, jotka puristelevat hisseissä”. Kyllösen mukaan kyseessä on vaiettu ongelma, jota presidentin pitäisi arvojohtajana pitää esillä.

Kyllösen mukaan seksuaalista ahdistelua tapahtuu kaikilla toiminnan tasoilla ja jokaisella on velvollisuus puuttua siihen. Seksuaalista ahdistelua käytetään vallankäytön välineenä, mikä tekee siitä Kyllösen mielestä erityisen irvokasta, eikä sitä pidä painaa unholaan.

Paavo Väyryseltäkin kysyttiin aiheesta, mutta hän ei osannut oikein lisätä mitään, vaan viittasi Kyllösen hyvään puheenvuoroon. Väyrynen sanoi, ettei ole havainnut ahdistelua lähipiirissään, mutta sille pitää olla nollatoleranssi.

Haatainen oli pitkälti Kyllösen linjoilla ja puhui niin ikään siitä, kuinka laajasta ongelmasta on kyse. Haataisen mukaan ahdistelua tapahtuu kaikkialla: politiikassa, työpaikoilla ja vapaa-ajalla. Haataisen mukaan siihen pitää puuttua ja ”tehdä sille stoppi”.

Haavisto otti esille eduskunnan pikkujoulut. Juhlista nousi kohu etenkin kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen (ps.) käytöksen takia. Puhemieskin nuhteli Hakkaraista, joka oli yrittänyt väkisin suudella perussuomalaisista kokoomukseen siirtynyttä Veera Ruohoa.

–Tämä on todellinen ongelma myöskin eduskunnassa, Haavisto sanoi.

–En tiedä, millä se tulee kuriin. Lex Hakkaraisella tai jollakin muulla, mutta on saatava sellainen käytäntö työpaikoille, ettei kenenkään tarvitse pelätä, että häneen kajotaan, Haavisto sanoi.

Haavisto nosti esiin myös ahdistelun koulussa. Julkisuudessa on puitu Helsingin Kallion lukion opettajan tapausta, joka rikosoikeudellisesta näkökulmasta on vanhentunut, mutta jonka johdosta opetus- ja kulttuuriministeriö on toivonut selvitystä kaupungilta. Haaviston mukaan aikuisten pitää puuttua seksuaaliseen ahdisteluun myös nuorten takia.