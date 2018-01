Professori lehdessä: Poliisin syytä tutkia Teemu Laajasalon epäselvyydet – ”Vaikuttaa toimintatavalta”

Poliisin tulisi harkita esitutkinnan käynnistämistä Helsingin piispa Teemu Laajasalon taloussotkuista. Näin katsoo Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen Demokraatin haastattelussa.

Laajasalo on myöntänyt olleensa huolimaton esimerkiksi kirkon luottokortin käytössä ja ostokuittien säilyttämisestä. Hän aikoo palauttaa kuluja. Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen on selvittänyt Laajasalon rahankäyttöä ja ihmetellyt, kuinka tämä on hankkinut kirkon luottokortilla muun muassa Alkosta samppanjaa ja Flow-festivaalin pääsylipun.

Korhonen toimitti Helsingin tuomiokapitulin kirjaamoon 40 kirjallista kysymystä Laajasalon taloudellisesta toiminnasta. Professori Tolvanen tutustui Korhosen keräämään aineistoon Demokraatin pyynnöstä. Hän katsoo, että epäselvyyksiä on ”aika paljon”, ja että osa ostoksilta vaikuttaa yksityisiltä menoilta.

–Olen sitä mieltä, että tämä olisi parempi joka tapauksessa tutkia poliisin esitutkinnassa, kun tietoa on tullut näinkin paljon. Johanna Korhonen vaikuttaa tehneen hyvin perusteellista työtä ja on päätynyt kysymyksiinsä tositteita tarkastelemalla, Tolvanen sanoo.

Laajasalo on tarjonnut Kallion seurakunnan myöntämällä luottokortilla lounaita ja illallisia. Hän on kuitannut illallisen, jossa juhlistettiin hänen valintaansa piispaksi. Osallistujina oli Kallion seurakunnan päättäjiä. Lisäksi Laajasalo oli maksanut kirkon luottokortilla ravintolalaskun tilaisuudesta, jossa oli juhlistettu hänen vaalipäällikkönsä häitä. Laajasalo perustelee Kirkko & Kaupunki -lehdelle katsoneensa maksun sopivaksi, sillä henkilö oli myös kirkkovaikuttaja.

Tolvanen kummastelee hankintoja.

– Jopa yritysmaailmassa on tietty raja sille, mitkä tarjoilut katsotaan edustusmenoiksi. Julkisella puolella rajat ovat vielä tiukemmat. Mitä hän myy kirkkoherrana? Missä siinä tarvitaan edustamista? Se on vähän eri asia kuin myydä kännyköitä, Tolvanen äimistelee Demokraatille.

– Sikäli kuin Korhosen yhteenveto pitää paikkansa, kyse ei ole yksittäisistä tapauksista vaan tämä vaikuttaa toimintatavalta. Tapaus on ikävä.