Aktiivimallin vetäjäpäällikkö tyrmää kritiikin: ”Täyttä yhdenvertaisuutta ei käytännössä voi saavuttaa”

Työttömyysturvan aktiivimallia valmistellutta työryhmää vetänyt kansliapäällikkö Martti Hetemäki lyttää laajan kritiikin mallin luomasta eriarvoisuudesta. Hän kirjoittaa aktiivimallin taustasta ja toiminnasta kolumnissaan.

Aktiivimallia on arvosteltu laajasti ja ehkä kovin kritiikki on kohdistunut siihen, ettei työttömillä ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua palveluihin, joilla vältetään työttömyysturvan alenema.

Vuoden alusta voimaan tullut aktiivimalli velvoittaa työttömän saamaan työpaikan, yritystuloa tai paikan työllisyyspalveluun, kuten työvoimakoulutukseen, muutoin hän menettää 4,65 prosenttia työttömyysetuudestaan. Palkkatyötä on tehtävä vähintään 18 tuntia, yritystoimintaa vähintään 241 eurolla tai osallistuttava työvoimakoulutukseen vähintään viitenä päivänä 65 päivän tarkastelujaksolla.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Hetemäki huomauttaa, että työvoimapalveluissa oli marraskuun lopussa 127 627 henkilöä. Hänen mukaansa määrärahat jaetaan niin, että palvelut voidaan järjestää hyvin kaikkien ELY-keskusten alueilla.

–Aktiivimalli ottaa luonnollisesti huomioon tilanteet, joissa henkilö ei voi esimerkiksi sairauden takia osallistua palveluihin. Voi kuitenkin syntyä tilanteita, ettei henkilö halustaan huolimatta pääse osallistumaan mihinkään palveluun edes 5 päivän ajaksi 3 kuukauden aikana, Hetemäki kirjoittaa kolumnissaan ministeriön sivuilla.

–Täyttä yhdenvertaisuutta ei siis käytännössä voi saavuttaa, mutta tämä ei ole uusi asia. Esimerkiksi työttömäksi jouduttuaan henkilö voi välttää alun omavastuupäivät osallistumalla irtisanomisaikana työvoimapalveluihin. Kaikki työttömät eivät kuitenkaan pääse näihin palveluihin. Samoin perus- ja ansiopäivärahan työssäoloehto luo periaatteessa eriarvoisuutta, sillä kaikilla työttömillä ei välttämättä ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia uusia työssäoloehtoa työttömyyden alettua. Harva kuitenkin lienee sitä mieltä, että tuetun työnteon ei tulisi johtaa sosiaaliturvan kertymiseen.

Hetemäen mukaan yhdenvertaisuuskysymyksen vaikeutta lisää se, että vuonna 2017 astui voimaan lainmuutos, jonka mukaan työvoimaviranomaiset ovat yhteydessä työttömiin 3 kuukauden välein.

–Palvelujen määrärahoja on myös lisätty niin, että niitä jäi viime vuonnakin paljon käyttämättä. Työllisyysmäärärahojen kehityksessä on otettava huomioon, että osa palveluista on siirtynyt hoidettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokasta.

Hetemäki huomauttaa, että jyrkän yhdenvertaisuuden nimissä mallin pitäisi olla kovempi niin, että etuus pienenisi, vaikka työtön osallistuisi palveluihin.

–Tämän logiikan perusteella olisi vielä parempi, ettei myöskään työllä voisi välttää alenemaa, koska työnsaantimahdollisuudet eivät ole yhdenvertaiset. Toisaalta tämä logiikka ei kuitenkaan selitä, miksi työttömyysturva voi poiketa monilta muilta osin palveluihin osallistumisesta riippuen.

Hetemäki toteaa, että kysymys ei olekaan ehkä yhdenvertaisuudesta vaan siitä, mitä pidetään kohtuullisena.

–Käsitykset kohtuullisuudesta ovat ehkä muuttuneet. Aikoinaan työttömyysturvassa oli aktiivimallia neljä kertaa suurempi ja pysyvä etuuden porrastus.

Hetemäki huomauttaa, että vuosi sitten monet pitivät 3 kuukauden haastatteluja kohtuuttomina työttömien kannalta ja puhuttiin pakkohaastatteluista.

–TE-toimistoilta saatujen tietojen perusteella työttömät ovat kuitenkin olleet valtaosin tyytyväisiä, kun heihin otetaan yhteyttä ja tarjotaan palveluja. TE-toimistojen työ onkin tuottanut hyviä tuloksia. Ne näkyvät työttömyyslukujen lisäksi nyt myös työllisyysluvuissa.

Ongelmana ei Hetemäen mukaan ole ollut palvelujen tai niiden määrärahojen puute, mutta tieto tarjolla olevista palveluista pitää kulkea entistä paremmin niitä tarvitseville.

–Olisi onnetonta, jos hyvä työllisyyskasvu tukahtuisi siihen, ettei työttömiä saataisi autettua avoimiin työpaikkoihin ja työllistymistä edistäviin palveluihin.

Hetemäki oikaisee lisäksi, että palveluhenkilöstön määrä ei liity Tanskan aktiivimalliin, johon Suomen mallia on verrattu vedoten Tanskan moninkertaisiin henkilöstöresursseihin työvoimapalveluissa. Hetemäen mukaan Tanskassa työttömyysturvan leikkuria ei voi välttää palveluihin osallistumalla, kuten Suomen mallissa.

Hetemäen mukaan aktiivimalli lievittää väistämätöntä ristiriitaa hyvän työttömyysturvan ja työn kannustimien välillä. Hän huomauttaa, että monissa maissa työttömyysetuuden porrastuksen on havaittu lyhentävän työttömyyden kestoa. Porrastuksella tarkoitetaan sitä, että etuus pienenee työttömyyden keston mukaan.

–Työttömyysturvan porrastus lisää työllistymisen todennäköisyyttä portaan lähestyessä, muttei sen jälkeen. Aleneman pitäisi olla myös varsin suuri, jotta päästäisiin samaan vaikutukseen kuin aktiivimallissa.

Hetemäki huomauttaa myös, että pöydällä oli paljon aktiivimallia rankempia vaihtoehtoja. Jo aiemmin STTK:n pääekonomisti Ralf Sund arvioi Uudelle Suomelle, että voimaan tuli lopulta kaikkein lempein malli. Hänen mukaansa juuri STTK ehdotti mallin lieventämistä aktiivisuusperiaatteella.

Hetemäen mukaan työttömyyden kestoa on pitkään yritetty lyhentää monin keinoin mutta heikoin tuloksin.

–Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 1.9.2016 ylijohtaja Oivon johtaman virkamiestyöryhmän raportin, joka esitti, että ansiopäivärahaa alennetaan 15 prosenttia sen jälkeen, kun päivärahaa on maksettu 125 päivältä (noin 6 kuukautta), Hetemäki sanoo.