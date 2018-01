Arkkipiispa tiukkana piispa Teemu Laajasalon ökyilyjupakasta: ”Väärinkäytöksiä ei hyväksytä”

Arkkipiispa Kari Mäkinen korostaa, että kirkossa on kannettava tarkasti vastuu yhteisistä rahoista. Mäkinen viittaa Helsingin piispan Teemu Laajasalon rahankäytöstä nousseeseen kohuun.

Mäkinen painottaa, että Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on suuri vastuu rahankäytöstä, koska kyseessä ovat jäsenten kirkon toimintaa varten maksamat kirkollisverovarat.

Julkisuudessa keskustellaan nyt kirkon rahankäytöstä Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhosen nostettua esiin kysymyksiä piispa Laajasalon luottokorttien käytöstä Kallion kirkkoherra-aikana. Uusi Suomi kertoi äskettäin epäilyksistä, joita Korhosella on Laajasalon yrityksen kirjanpidon sekä velkataakan suhteen. Lue lisää: Teemu Laajasalon yrityksellä 380 000 €:n velat

Laajasalo myönsi keskiviikkona olleensa huolimaton kirkon laskuun käyttämänsä luottokortin käytössä ja ostoskuittien säilyttämisessä.

Mäkisen mukaan on tärkeää, että kun huoli asianmukaisuudesta rahojenkäytössä on syntynyt, kysymykset tuodaan esiin.

–Tämänkaltaiset kysymykset on aina otettava vakavasti. Vain avoimuus luo luottamuksen kirkon varainkäyttöön. Jos virheitä löytyy, niihin on puututtava. Ohjeiden pitää olla ajan tasalla ja selkeitä, Mäkinen sanoo tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että ketään ei tule tuomita, ennen kuin asiat on käyty lävitse ja selvitetty. Mäkinen luottaa siihen, että vastuuta yhteisistä rahoista kannetaan kirkossa hyvin.

–Seurakunnissa, tuomiokapituleissa ja Kirkkohallituksessa on asiaan liittyvät ohjeistot. Henkilöstö on vastuuntuntoista. Väärinkäytöksiä ei hyväksytä. Niihin on puututtu. Luotan siihen, että näin toimitaan jatkossakin.

