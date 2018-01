Faktantarkistus: Oliko Sauli Niinistön lentoturvallisuuspuhe Putinin vierellä Suomen aloite ja uusi avaus?

Alman faktantarkistustoimitus tarkisti Sauli Niinistön kampanjasivun väitettä lentoturvallisuusaloitteesta. Niinistön avaus aiheutti reaktioita, mutta ei silti ollut täysin uusi.

Väite: "Suomen aloite lentoturvallisuuden lisäämisestä loi uutta: Nato ja Venäjä ovat pitkästä aikaa edes jostain samaa mieltä. Kun yhteydet ovat auki, niin pitää olla herkkyyttä reagoida muuttuviin tilanteisiin ja tarjota myös uusia avauksia." (lähde: Sauli Niinistön kampanjasivut verkossa)

Tuomio: Sinne päin

Presidentti Sauli Niinistö tapasi 1. heinäkuuta 2016 Venäjän presidentin Vladimir Putinin Kultarannassa. Niinistö nosti kahdenkeskisissä keskusteluissa ja niiden jälkeisessä lehdistötilaisuudessa esille lentoturvallisuuden parantamisen Itämerellä. Niinistö totesi muun muassa seuraavasti: "Olenkin ehdottanut, että pyrittäisiin Itämeren alueella sopimaan yhteisesti, että transponderit otetaan käyttöön, ettei ilman niitä tapahdu lentoja."

Putin sanoi Venäjän ottavan Itämeren alueen lentoturvallisuuden parantamisen esille seuraavassa Nato–Venäjä-neuvoston kokouksessa.

Kampanjasivuillaan Niinistö kirjoittaa "Suomen aloitteesta" ja väittää sen luoneen uutta. Niinistön mukaan Nato ja Venäjä olisivat edes jostain samaa mieltä. Lisäksi Niinistön kirjoituksesta syntyy mielikuva, että aloite lentoturvallisuuden lisäämisestä olisi ollut "uusi avaus".

Alman faktantarkistustoimitus otti arvioitavakseen, oliko Niinistön esille nostama asia uusi avaus ja loiko se uutta Naton ja Venäjän välisiin suhteisiin.

Asiasta virisi vierailun jälkeisinä päivinä vilkas keskustelu.

Naton päämajan viestintäosasto välitti virallisen lausunnon Aamulehdelle ja muille Lännen Median lehdille 6.7.2016. Lausunnosta käy ilmi, että Itämeren alueen lentoturvallisuus oli ollut Naton ja Venäjän virallisen tapaamisen esityslistalla jo huhtikuussa, yli kaksi kuukautta ennen Kultarannan lehdistötilaisuutta. "Me asetimme lentoturvallisuuden esityslistalle viimeisimmässä Nato–Venäjä-neuvoston tapaamisessa huhtikuussa, ja asiat ovat jälleen esillä, kun Nato–Venäjä-neuvosto kokoontuu suurlähettilästapaamiseen Brysselissä keskiviikkona 13. heinäkuuta." (Naton lausunto)

Lentoturvallisuuden parantaminen oli otettu virallisesti Naton ja Venäjän välisen diplomatian esityslistoille jo ennen presidentti Niinistön ja Putinin tapaamista. Tässä mielessä Suomen aloite ei ollut uusi avaus.

Aihe oli ajankohtainen, koska venäläiset Su-24-hävittäjät olivat huhtikuussa 2016 lentäneet vaarallisen läheltä yhdysvaltalaista USS Donald Cook -alusta. Välikohtaus oli erittäin vakava. Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry kertoi, että amerikkalaisalus olisi toiminut voimankäyttöoikeuksiensa mukaisesti, vaikka se olisi ampunut alas sitä häirinneet venäläiskoneet.

Suomen presidentin liennyttävälle puheenvuorolle oli heinäkuun alussa vahva diplomaattinen tilaus. Niinistö keskusteli ennen kahdenvälistä Putin-tapaamista muiden länsimaiden edustajien kanssa. Sekin vaihtoehto on otettava huomioon, että Niinistö oli saattanut sopia Naton norjalaisen pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa lentoturvallisuuden nostamisesta julkiseen keskusteluun.

Niinistö ja Putin tapasivat vain viikkoa ennen Naton Varsovan huippukokousta.

Ennen Varsovaan lähtöään Niinistö antoi asiasta haastattelun Aamulehdelle. Siinä hän yhdisti puheenvuoronsa Naton ja Venäjän huhtikuiseen välien kiristymiseen.

– Natossa huhtikuussa käyty keskustelu tuntuu olevan seurausta venäläiskoneiden lähilennosta amerikkalaisen risteilijän päällä. Tapahtuma synnytti uuden ulottuvuuden lentoturvallisuuteen ja jännitteeseen, mutta pimeät koneet ovat muodostaneet ongelman nimenomaan siviili-ilmailulle. Otin transponderit esille esimerkinomaisesti. Halusin pitää esillä lentoturvallisuuden tärkeyttä ja jännitteen lieventämistä, josta lähdin Putinin kanssa keskustelemaan, Niinistö sanoo.

Kansainvälisessä diplomatiassa tapaamisen jälkeiset reaktiot kertovat usein siitä, onko tuloksia odotettavissa.

Niinistö ei itsekään kokenut tehneensä mitään mullistavan uutta.

– Jos asiassa jotain uutta on, niin sitä ovat reaktiot. En ole aiemmin nähnyt, että Venäjä olisi julkisesti ottanut joitain kantoja. Se, että turvallisuusneuvosto on kokoontunut nimenomaan Itämeren lentoturvallisuuden kohdalla, on mielenkiintoista. Sitä, mihin tämä johtaa, en tiedä. (8.7.2016)

Pääsihteeri Stoltenberg kiitti vuonna 2016 Niinistöä aloitteellisuudesta, mutta Naton päämajan kansainvälisissä lehdistötilaisuuksissa oli keskusteltu transpondereiden käytöstä esimerkiksi jo joulukuussa 2014.

Syksyllä 2016 tasavallan presidentin kanslia tarkensi Helsingin Sanomille, että Niinistö oli keskustellut transpondereiden käytöstä Venäjän presidentinhallinnon silloisen päällikön Sergei Ivanovin kanssa joulukuussa 2015. (29.10.2016) Lisäksi Suomi oli pitänyt Itämeren lentoturvallisuuden parantamista esillä kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä ICAO:ssa.

Lopputulos: Vaikka Niinistön kampanjasivuilla kirjoitetaan Suomen aloitteesta, Itämeren lentoturvallisuuden parantaminen oli Naton kirjallisen lausunnon mukaan sen ja Venäjän välisissä neuvotteluissa esityslistalla jo aiemmin. Tästä myös Niinistö itse on muistuttanut. Kampanjasivuilla annetaan ymmärtää presidentin tehneen uuden avauksen, joka loi jotain uutta. Tämä on siinä mielessä totta, että Niinistön sanat edistivät diplomaattista vuoropuhelua. Itämeren ilmatilassa jännitteet ovat kuitenkin ennallaan. Esimerkiksi kesällä 2017 venäläishävittäjä uhkasi ruotsalaista tiedustelukonetta kansainvälisessä ilmatilassa, minkä seurauksena Ruotsi kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun. (27.6.2017) Niinistön kampanjassaan esittämä väite on siis "sinne päin".

