Sauli Niinistö pani rahalahjoituksille ylärajan – 20 lahjoitti jo maksimin

1,5 miljoonaa euroa vaalirahaa kerännyt presidentti Sauli Niinistön vaalikampanja on asettanut euromääräisen ylärajan yksittäisille lahjoituksille. Rahoitustaan on toistaiseksi avannut Niinistön lisäksi vain vasemmistoliiton Merja Kyllönen.

Lahjoitusten kattorajasta kertoi Niinistö Uuden Suomen, Kauppalehden ja Talouselämän haastattelussa. Hänen mukaansa raja on 15 000 euroa. Sen kokoisen summan on lahjoittanut 20 eri tahoa.

–Meillä on 400 tukijaa. Edelleenkin pidettiin sisäistä maksimia, se oli 15 000 [euroa]. Mikään summa ei ole noussut sen yli tietääkseni – paitsi säätiöiden lahjoitukset. Meillä [Suomessa] on ollut rahoittajia aina, ja kaikissa länsimaissa on vaalien rahoittajia. Juuri tämän avoimuuden tarkoitus on selvittää asia, siinä ei ole ongelmaa, Niinistö sanoo.

Itsenäisen valitsijayhdistyksen ehdokkaana Niinistön kampanja on linjannut myös, että puolueiden rahoitusta ei hyväksytä. Myöskään työmarkkinajärjestöiltä lahjoituksia ei ole kysytty tai vastaanotettu.

Niinistön vaalikampanjan jättämästä vapaaehtoisesta vaalirahoituksen ennakkoilmoituksesta selviää 15 000 euron lahjoituksen on tehnyt kaikkiaan 16 eri yksityishenkilöä ja 4 yritystä. Tätä suurempia yritysten tai henkilöiden lahjoituksia ei ilmoituksen mukaan ole tehty. Kaikki yli 1 500 euron lahjoittajat on avattava ilmoituksessa.

Useimmin Niinistön ennakkoilmoituksessa esiintyvä yksittäinen lahjoitussumma on 10 000 euroa. Sen suuruisia lahjoituksia Niinistölle on tehty 58 kappaletta eli yhteensä 580 000 euron edestä. Suurin yksittäinen lahjoitus on Yksityisyrittäjäin säätiöltä saatu 100 000 euroa. Yhteensä kampanja on kerännyt ennakkoilmoituksen mukaan varoja 1,5 miljoonaa euroa.

Niinistön lisäksi vapaaehtoisen ilmoituksen on julkistanut vain vasemmistoliiton Merja Kyllönen. Vaalirahaa Kyllösen kampanjaan oli kertynyt joulukuun 27. päivään mennessä 148 000 euroa. Julki kerrottu vaalibudjetin tavoite on 200 000 euroa.

–Muuten sivumennen sanottuna olen vähän ihmetellyt, ettei noita ennakkoilmoituksia ole sen enempää tullut, Niinistö huomauttaa.

Vaalien alussa kampanjat kertoivat budjeteistaan Uudelle Suomelle ja Talouselämälle. Keskustan Matti Vanhasen budjettitavoite on noin 550 000 euroa, RKP:n Nils Torvaldsilla 420 000 euroa, SDP:n Tuula Haataisella 600 000 euroa ja vihreiden Pekka Haavistolla 600 000–800 000 euroa. Perussuomalaiset ilmoittivat tukevansa Laura Huhtasaaren kampanjaa 200 000 eurolla, mutta budjettitavoitetta ei haluttu arvioida marras–joulukuun vaihteessa. Niinistö kamppailee vaaleissa siis selvästi suurimmalla budjetilla.

Mielipidetiedusteluissa Niinistön kannatus on ollut ylivoimaista ja nostanut keskustelua siitä, voisiko hän saada vaaleissa yli puolet äänistä ja voittaa siten jo ensimmäisellä kierroksella.

Miltä tuntuisi, jos valittaisiin jo ensimmäisellä kierroksella presidentiksi?

–Tuota, ottaen tämänkin päivän kiireet huomioon, niin olisi siinä mielessä mukavaa, että ne ei jatkuisi kahta viikkoa lisää, Niinistö vastaa.