Teemu Laajasalonkin rahankäyttö perataan – Seurakunnat teettää selvityksen ”pohjamutia myöten”

Helsingin seurakuntien johtoryhmä on päättänyt tilata välittömästi selvityksen seurakuntien talousasioista. Selvitys tilataan ulkopuoliselta, riippumattomalta asiantuntijalta. Yhtymänjohtaja painottaa, että myös julkisuudessa esillä olleet väärinkäytösepäilyt käydään läpi.

Seurakuntayhtymän mukaan tarkoitus on selvittää sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta sekä talousasioita koskevia menettelytapoja ja hyväksymiskäytännöistä. Luottokorttien käyttö ja luottokorttilaskujen hyväksyntä kuuluvat tähän kokonaisuuteen.

Viime päivinä julkisuudessa on ollut runsaasti esillä syksyllä valitun Helsingin piispa Teemu Laajasalon rahankäyttö. Laajasalo on myöntänyt olleensa huolimaton kuittien kanssa, ja että hänellä on ollut virheitä kirkon luottokortin käytössä

–Asiat selvitetään pohjamutia myöten. Avoimuuteen ja vastuullisuuteen kuuluu, että epäselvyyksiä ei ole eikä jää. Osana kattavaa selvitystä riippumaton taho käy läpi kaikki myös julkisuudessa esillä olleet väärinkäytösepäilyt, sanoo yhtymänjohtaja Juha Rintamäki.

–Tällä tietoa luottokortti- ja matkalaskuepäselvyydet koskevat yksittäisiä tapauksia ja henkilöitä. Ylivoimainen enemmistö ostoista on varmasti tehty asianmukaisesti ja ohjeita pilkulleen noudattaen.

Helsingin seurakuntayhtymä täsmensi loppuvuodesta muun muassa verkko-ostamista koskevia luottokortinkäytön pelisääntöjä. Samalla laskujen hyväksymiskäytäntöjä tiukennettiin. Kirkkoherrojen laskut hyväksyy jatkossa hallintojohtaja ja yhtymän johtajan laskut yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.