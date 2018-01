Johanna Korhonen kirkon selvityspäätöksestä: Sittenhän tiedetään onko syytä tehdä rikosilmoitus

Helsingin piispa Teemu Laajasalon rahankäyttöä selvittänyt Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen on tyytyväinen Helsingin seurakuntayhtymän päätökseen teettää ulkopuolinen selvitys seurakuntien talousasioista.

Hän arvioi, että selvitys voi äärimmillään johtaa rikostutkintaan. Demokraatti-lehden mukaan Laajasalon rahankäytöstä on tehty tutkintapyyntö Helsingin poliisille. Korhonen ei ota kantaa siihen, tulisiko Laajasalo hyllyttää virastaan seurakuntayhtymän selvityksen ajaksi.

–Ulkopuolinen selvittäjä pystyy tarkastelemaan aineistoa myös siitä näkökulmasta, että onko siitä syytä tehdä rikosilmoituksia tai ei. Sittenhän tämä tiedetään, kun kaikki on läpikäyty huolellisesti ja luotettavaksi tunnetun tahon toimesta, Korhonen sanoo.

Helsingin seurakuntayhtymä kertoi teettävänsä selvityksen rahankäytöstä ja tarkastusprosesseista ulkopuolisella toimijalla. Yhtymänjohtaja Juha Rintamäki sanoo, että ”kaikki myös julkisuudessa esillä olleet väärinkäytösepäilyt” tutkitaan.

Korhonen on aiemmin vaatinut Laajasalolta vastausta 40 kysymykseen tämän taloudenpidosta. Kysymyksistä ensimmäiset 20 koskevat hänen yritystoimintaansa ja seuraavat 20 tämän toimintaperiaatteita ja Helsingin seurakuntayhtymän myöntämän luottokortin käyttöä.

Laajasalo on myöntänyt, että luottokortin käytössä on ollut virheitä. Merkittävä määrä, Korhosen laskelmien mukaan 28 prosenttia, luottokorttikuiteista puuttuu, minkä lisäksi muutkin selitteet ovat olleet puutteellisia. Joukossa on muun muassa runsaasti ravintolalaskuja, Flow-festivaalien lippu ja yöpyminen savonlinnalaisessa hotellisviitissä.

–Sieltä voidaan nyt siirtää kaikkein selkeimmät tapaukset tälle ulkopuoliselle asiantuntijaryhmälle ja ratkoa ne perin pohjin. Ei toki haittaa, jos hän itse vastaisi näihin heti, Korhonen toteaa.

Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja kuitenkin korostaa, että 40 kysymyksen joukossa on runsaasti myös sellaisia kysymyksiä, joihin selvitys ei ota kantaa. Näitä ovat juuri Laajasalon yritystoimintaa koskevat ensimmäiset 20 kysymystä.

–Ne eivät mitenkään liity seurakuntayhtymään ja ovat vielä selvittämättä kaikki. Ehdotukseni erityistilintarkastuksesta on edelleen voimassa, jotta hän erityistilintarkastajansa kanssa pystyy vastaamaan näihin kysymyksiin.

–Sitten meillä on vielä tämä keskustelu etiikasta, eli onko sopivaa laskuttaa samaan aikaan kirkkoa yrityksensä kautta ja nostaa kuukausipalkkaa kirkosta. Se pitäisi käydä kirkossa laajemminkin.