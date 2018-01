T&T: Länsimetrossa tehtiin ”hassu ratkaisu” – ”Käytännössä asemia ei tulla ikinä pidentämään”

Espoon metrolaitureista tehtiin lyhyempiä kuin Helsingissä, ja nyt tämä on osasyy Länsimetron asemien ja metrovaunujen ruuhkautumiseen. Asemien pidentämiseen jälkikäteen liittyy kuitenkin niin suuria teknisiä ongelmia, että sitä ei koskaan tulla tekemään, Tekniikka&Talous kertoo.

Lehti kysyi, voidaanko Espoon metrolaitureita näin jälkikäteen pidentää nykyisestä 90 metristä Helsingissä käytettyyn 135 metriin.

– Asemien pidentämisessä on isoja periaatteellisia ongelmia, vastaa infra- ja kalustojohtaja Artturi Lähdetie HKL:ltä.

Ongelmia on useita. Espoossa kaikki asemien tekniikka on laiturialueiden päässä eli juuri siellä, minne laitureita pitäisi jatkaa. Jos laituria taas haluttaisiin pidentää metrotunneliin, ongelmaksi muodostuisivat paloliukuovet. Paloliukuovien tehtävänä on osastoida asema ja tunnelit omiksi paloalueikseen mahdollisen tulipalon sattuessa. Tunnelissa asemaa ei enää kyettäisi osastoimaan.

– Eli käytännössä asemia ei tulla ikinä pidentämään, Lähdetie sanoo T&T:lle.

Lähdetie toteaa, että vaikka lyhyiden asemalaiturien tekeminen on joidenkin mielestä ”hassu ratkaisu”, oli sille selvät perusteet silloin kun ratkaisu suunnittelun aikana hyväksyttiin.

– On syytä muistaa, että kun päätös asemien pituuksista tehtiin, oli käsitys, että automatisaatio viedään loppuun ja saadaan lyhyemmät vuorovälit, kertoi HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila Uudelle Suomelle tällä viikolla.

Metrojen vuorovälien tihentäminen puolestaan on vaikeaa ja edellyttäisi mainittua metron automatisointia, mutta automatisointisuunnitelma peruttiin kolme vuotta sitten.

– Automatisointi siis nopeimmillaankin on vasta 2020-luvun loppupuolen ratkaisu, kertoo Anttila.

HSL pohtii kiivaasti ratkaisuja Länsimetron tilanteen helpottamiseksi. Lue lisää: ”Nämä ovat murhe”: Espoo vaatii Länsimetron ruuhkiin ratkaisua – voi joutua itse maksajaksi

Toinen syy Länsimetron ruuhkautumiseen on se, että matkustajamäärät ovat suurempia kuin HSL on ennakoinut. Lue lisää: Syy Länsimetron laituriruuhkiin löytyi – HSL myöntää virhearvion

Lähde osin: Tekniikka&Talous