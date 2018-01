Kokoomuksen mepeiltä vahva kanta: ”Nord Stream 2:sta ei pitäisi rakentaa”

Hallituspuolue kokoomusta edustavat kaikki kolme europarlamentaarikkoa vastustavat Nord Stream 2 -kaasuputken rakentamista.

–Minun mielestäni Nord Stream 2:sta ei pitäisi rakentaa ylipäätään, sanoo puoluetta edustava europarlamentaarikko Henna Virkkunen.

Virkkunen, Heidi Hautala (vihr.), Liisa Jaakonsaari (sd.), Sirpa Pietikäinen (kok.) ja Petri Sarvamaa (kok.), vierailivat perjantaina Helsingissä parlamentin Suomen tiedotustoimiston tilaisuudessa. Kokoomusmeppien lisäksi Hautala vastustaa putken rakentamista.

Kaasuputken vastustus on Euroopan parlamentissa laajempaakin ja Virkkusen mukaan se on tullut esiin jo erinäisissä äänestyksissä.

–Äärilaidoilla niin vasemmalla kuin oikealla kannatetaan kaikkea, mikä palvelee Venäjän intressiä. Jostain syystä, huomauttaa puolestaan Sarvamaa.

Juha Sipilän (kesk.) hallitus on korostanut, että Suomi käsittelee asiaa puhtaasti ympäristökysymyksenä. Ympäristöluvan käsittely on toistaiseksi kesken. Valtiosta voi kuitenkin olla mutkan kautta tulossa osakas kaasuputkihankkeeseen, sillä valtion enemmistöomisteinen Fortum on hankkimassa saksalaista energiayhtiö Uniperia, joka on Nord Stream 2:n osakas.

–Suomen pitäisi pohtia sitä myös Itämeren kannalta. Meillä on aika vähän turvallisuuspoliittiset kysymykset olleet esillä tämän kohdalla, mutta esimerkiksi ruotsalaiset ja tanskalaiset nostavat niitä aika paljon esiin, koska he näkevät, miten paljon se on lisännyt aktiviteettia Itämerellä kaiken kaikkiaan, sanoo Virkkunen.

–Mielenkiintoinen havainto on kyllä se, että on ollut keskustalainen pääministeri sekä North Stream 1:sen ja North Stream 2:sen ratkaisevien vaiheiden aikaan: Vanhanen ja Sipilä. Kummallakin on ollut ihan samanlaisia puheenvuoroja, että tätä katsotaan vain ympäristökysymyksenä ja mitä viranomaiset sanovat tästä, toteaa puolestaan vihreiden Hautala.

Perjantaina Helsingissä vierailleista mepeistä ainoastaan Liisa Jaakonsaari (sd.) tuki sopimusta.

–Ajattelen näin, että se hyödyttää sekä Eurooppaa että Venäjää. Kun talous on kuitenkin liima, joka pitää näitä kahta naapuria yhdessä, Jaakonsaari perustelee.

Hän kuitenkin kannattaa hankkeen laajempaa arviointia myös ulko- ja turvallisuuspoliittisista näkökohdista. Sitä Jaakonsaari vaati myös ensimmäisen Nord Stream -hankkeen kohdalla. Tuolloin hän toimi kansanedustajana ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana.

–Siihen suhtauduttiin erittäin kielteisesti. Suomalainen virallinen totuus oli, että se on vain pelkästään ympäristöpoliittinen kysymys, Jaakonsaari toteaa.

Nord Stream 2 -kaasuputkesta on viriämässä myös EU:ssa keskustelua uuden kaasumarkkina-asetuksen myötä. Virkkunen kertoo, että tällä viikolla asiasta nousi europarlamentin teollisuusvaliokunnassa ”iso mittelö” puolalaisten ja saksalaisten välille. Kaasuputkihankkeeseen on suhtautunut kriittisesti myös EU:n komissio.

–Kannatan suuresti putkia, jotka yhdistävät ennemmin kuin putkia, jotka jakavat, totesi taannoin syksyllä 2016 komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker allekirjoittaessaan Viron ja Suomen kaasumarkkinat yhdistävän Balticconnector-kaasuputken tukisopimuksen.

Nord Stream 2 -hanke linkittyy osittain myös Ukrainan kriisiin. Ukraina on ollut tärkeä kauttakulkumaa venäläiselle kaasulle Keski-Eurooppaan.

–Ukrainan ja EU:n välit ovat tietysti niin läheiset tällä hetkellä, että epäilemättä tilanteeseen yritetään löytää ratkaisu. EU on merkittävä makrotaloudellisen tuen antaja Ukrainalle. En usko, että Ukrainaa voidaan jättää kuin nalli kalliolle. Mutta se on hyvä syy kritisoida North Stream 2:sta ja vastustaa sen rakentamista, Hautala toteaa.