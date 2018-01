Kauppalehti: Ex-kansanedustaja nostaa sopeutumiseläkettä – yritys maksoi mehevät osingot

Kansanedustajan sopeutumiseläkettä saavan entisen kansanedustaja Pertti Hemmilän omistama yritys maksoi viime tilikaudella hyvin osinkoja, kertoo Kauppalehti.

Metsä ja Energia Hemmilä Oy:n liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa ja tilikaudelta voittoa syntyi reilut 68 000 euroa. Yritys maksoi 40 000 euron osingot omistajilleen, käy ilmi verohallinnon kaupparekisteriin toimittamasta tilinpäätöksestä. Hemmilä on yrityksen hallituksen puheenjohtaja.

Jo 1999 eduskuntaan noussut Hemmilä on nostanut sopeutumiseläkettä vuodesta 2015 alkaen, koska putosi tuolloin eduskunnasta. Hemmilä kertoo eläkeasioistaan Kauppalehdelle.

– Minulla on yli 20 vuoden työrupeama poliisissa. Minulle ei makseta kuin muutama prosentti poliisiajan eläkkeestä. Valtion maksamista eläkkeistä leikataan niin, ettei voi saada samaan aikaan sopeutumiseläkettä tai ylipäätään kansanedustajaeläkettä, hän sanoo.

– Olen maksanut yli 30 vuotta maatalousyrittäjäeläkettä yhteensä satoja tuhansia euroja. Minulle ei makseta sitäkään euron killinkiäkään.

Hemmilä sanoo Kauppalehdelle myös, että häntä ei ole koskaan syytetty oman edun tavoittelijaksi.

– Muiden rahoista olen yrittänyt pitää aina tiukasti huolta.

Hemmilä täyttää tänä vuonna 63 vuotta. Sopeutumiseläkettä voidaan maksaa ex-kansanedustajille 65-vuotiaaksi saakka.

Uudet kansanedustajat eivät nykyisin enää voi saada sopeutumiseläkettä. Sääntöjä on muutettu niin, että ex-kansanedustaja voi saada sopeutumiseläkettä vain, jos hän on ollut kansanedustajana ennen vuotta 2011 vähintään kaksi kautta. Jos ehto ei täyty tai edustaja on uusi, kansanedustaja on oikeutettu kansanedustajauransa jälkeen sopeutumisrahaan, joka vastaa 60 prosenttia edustajanpalkkiosta ja jota maksetaan vain 1–3 vuotta.

Kansalaisaloite, joka poistaisi sopeutumiseläkkeet kokonaan, on kerännyt jo yli 63 400 nimeä. Uusi Suomi kertoi äskettäin, että entisille kansanedustajille maksettiin vuonna 2017 sopeutumiseläkkeitä yli miljoona euroa. Lue lisää: Ex-kansanedustajille maksettiin sopeutumiseläkettä 1 335 534 euroa – Aloite perumisesta siirtyy nyt eduskuntaan

Hemmilän lisäksi myös useilla muilla sopeutumiseläkettä saavilla ex-kansanedustajilla on pääomatuloja yritystensä kautta, mikä on osaltaan kiihdyttänyt kansalaisten vastustusta sopeutumisjärjestelmää kohtaan.

Lähde: Kauppalehti