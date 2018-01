Oudot ”munapäät” ilmestyivät myös Suomi-meppien Twitter-tileille – ”Vaikuttaminen osa Venäjän sotilasdoktriinia”

Europarlamentaarikot Heidi Hautala (vihr.), Liisa Jaakonsaari (sd.), Petri Sarvamaa (kok.) ja Henna Virkkunen (kok.) kertovat saaneensa joulun aikana runsaasti outoja Twitter-seuraajia. He epäilevät, että kyse voi olla samanlaisista boteista, joista presidenttiehdokkaat Pekka Haavisto (vihr.) ja Sauli Niinistö (valitsijayhdistys) ovat kertoneet.

Haavisto kertoi, että hänen kampanjansa on löytänyt noin 1 500 bottiseuraajaa, jotka on jäljitetty Venäjä-myönteisten tekemiksi Suomen ulkopuolelta. Tietoturvayhtiö F-Securen tutkija Andy Patel kirjoitti blogissaan, että nyt joku on kokoamassa Suomi-teemaista bottien verkostoa.

–Itsekin sain silloin joulun pyhinä useita satoja uusia seuraajia, jotka ovat näitä ”munapäitä”. Saa nähdä, mitä sieltä on tulossa, Virkkunen sanoo viitaten Twitterin käyttäjätileihin, joihin ei ole liitetty profiilikuvaa.

Myös Hautala kertoo huomanneensa, että loppusyksyn aikana outoja, kuvattomia seuraajia tuli 5–10 päivässä. Tällaisissa profiileissa oli käytetty venäläistä sähköpostiosoitetta, eivätkä he ole tviitanneet koskaan tai sitten useammalta tililtä oli lähetetty sama tviitti.

Tivi kertoi aiemmin tänään, että asiantuntijat eivät usko, että bottiverkostolla pyrittäisiin vaikuttamaan presidentinvaaleihin. LUE LISÄÄ: Rakentaako joku Twitteriin Suomi-bottiarmeijaa? – Tutkijoilta tyrmäys

Helsingissä perjantaina vierailleet mepit uskovat, että bottien takana on Venäjä.

–Nämä Venäjän vaikuttamisyritykset ovat osa Venäjän sotilasdoktriinia. He ovat kirjanneet sinne kybervaikuttamisen yhdeksi toiminnan osaksi. Se näkyy Suomessakin monella tavalla, sanoo Virkkunen.

–Tämä jäytää nyt Venäjän ja Euroopan suhteita. Mutta näyttää siltä, että Venäjä ei liiku oikeastaan missään asiassa, arvioi puolestaan Jaakonsaari.

Europarlamentaarikot katsovat, että tärkeimpiä keinoja vaikuttamisyritysten torjumiseksi ovat medialukutaidon ja yleisen sivistyksen kohentaminen sekä kriittinen suhtautuminen. Suomalaiset suhtautuvat Venäjään erittäin kriittisesti. Joulukuussa julkaistun tuoreen Eurobarometri-kyselyn mukaan 72 prosentilla suomalaisista on Venäjästä erittäin negatiivinen käsitys.

Myös EU:lla on meppien mukaan oma roolinsa disinformaation torjujana.

–Ja sitten pitää vastuuttaa myös [sosiaalisen median] alustoja, vaikka siitä valitusta aina vähän tuleekin, kun tilejä automaattisesti suljetaan, huomauttaa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.).