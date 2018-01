Kansanedustaja vaatii koko kirkolle erityistilintarkastusta: ”Jopa suoranaista porsastelua veronmaksajien rahoilla”

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) vaatii, että koko kirkon toiminnasta tehdään erityistilintarkastus. Kärnä on huolestunut kirkon päämiesten holtittomasta rahankäytöstä.

Kärnä viittaa Helsingin piispan Teemu Laajasalon rahankäytöstä nousseeseen kohuun. Myös arkkipiispa Kari Mäkisen rahankäyttöä on puitu julkisuudessa aiemmin.

– Milloin keskustelussa ovat arkkipiispan vodkaostokset ja bisnesluokassa matkustaminen, milloin piispojen viinaostokset ja sviiteissä yöpyminen. On hyvin hämmentävää, etteivät kirkon päämiehet osaa noudattaa omia sääntöjään. Kaikki tällainen syö kansalaisten luottamusta kirkkoon, Kärnä sanoo tiedotteessa.

Erityisen ikävänä Kärnä pitää sitä, että holtittoman rahankäytön maksajiksi joutuvat välillisesti kaikki Suomen seurakunnat. Hän itse on Enontekiön seurakuntalainen

–Esimerkiksi Lapissa Utsjoen ja Inarin seurakunnat jouduttiin yhdistämään taloudellisten vaikeuksien takia Pohjois-Lapin seurakuntayhtymäksi. Ikävä päätös jouduttiin tekemään kirkkohallituksessa. On törkeää, että samaan aikaan kun tavalliset seurakuntalaiset tuskailevat tiukan talouden kanssa, voivat kirkon päämiehet syyllistyä jopa suoranaiseen porsasteluun veronmaksajien rahoilla.

Iltalehti kertoi juuri, että poliisi aloittaa selvityksen Laajasalon talousasioista. Kyse on vasta esiselvityksestä, eikä tutkinnasta.

Helsingin seurakuntien johtoryhmä ilmoitti torstaina, että se on päättänyt tilata selvityksen seurakuntien talousasioista liittyen myös Laajasalon rahankäyttöön.

Laajasalo on myöntänyt olleensa huolimaton kuittien kanssa ja että hänellä on ollut virheitä kirkon luottokortin käytössä. Ihmetystä ovat herättäneet muun muassa suuret ravintola- ja taksikulut sekä matkalaskut, joihin on sisältynyt yöpymistä sviitissä. Lisäksi kuitteja on kadonnut.

Lue myös:

Teemu Laajasalonkin rahankäyttö perataan – Seurakunnat teettää selvityksen ”pohjamutia myöten”

Arkkipiispa tiukkana Teemu Laajasalon ökyilyjupakasta: ”Väärinkäytöksiä ei hyväksytä”

Professori lehdessä: Poliisin syytä tutkia Teemu Laajasalon epäselvyydet – ”Vaikuttaa toimintatavalta”

”Kuninkaan sviitti, samppanjaa, kadonneita kuitteja” – Helsingin piispa palauttaa ökykuluja kirkolle

Teemu Laajasalon yrityksellä 380 000 €:n velat – Kirkollisvaikuttaja: ”Piispan taloudessa on selvitettävää”