Kun sotapanssarista nousi kohu, hallitus päätti jo jatkoluvasta: ”Rikkooko Suomi kansainvälisiä sopimuksia?”

Valtioneuvosto on päättänyt pidentää Patrian asevientilupaa Arabiemiraatteihin varaosatoimitusten osalta. Päätös tehtiin samaan aikaan, kun Patrian valmistamasta panssariajoneuvosta Jemenin sodassa syntyi kohu.

Norjalaismedia paljasti eilen torstaina, että valtio-omisteisen Patrian Arabiemiraatteihin myymä panssariajoneuvo on nähty emiraattien käytössä Jemenin sodassa. Patrian edustaja vahvistaa norjalaislehdelle ja Ylelle, että Jemenissä kuvatussa videossa näkyy Patrian panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvo. Aseettomana myyty ajoneuvo on videossa varustettu konekiväärillä.

Valtioneuvosto päätti eilen jatkaa panssariajoneuvoja koskevaa vientilupaa varaosatoimitusten osalta. Presidenttiehdokas Tuula Haatainen (sd.) hämmästelee päätöstä Twitterissä:

– Hallitus on eilen päättänyt jatkaa Patrian asevientilupaa Arabiemiraatteihin vuodella. Onko kyse samoista panssariajoneuvoista, joita käytetään todistetusti Jemenin sodassa? Rikkooko Suomi kansainvälisiä sopimuksia aseviennillä sotaa käyvään maahan?

Patria myi toissa vuonna Arabiemiraatteihin 40 AMV 8x8 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua. Patria tiedotti kaupoista Arabiemiraatteihin alkuvuodesta 2016. Ajoneuvoja alettiin valmistaa Puolassa pikaisesti.

Patrian suurin omistaja on Suomen valtio. Norjalainen Kongsberg-konserni omistaa yhtiöstä 49,9 prosenttia.

Norjalaislehden paljastusvideo on Arabiemiraattien uutistoimiston materiaalia. Asiantuntija huomauttaa Demokraatille, että suomalainen panssariajoneuvo näyttää videon perusteella kuvatun näytösluonteisessa esittelytilanteessa. Asejärjestelmäasiantuntija Arto Pulkki sanoo lehdelle, ettei pelkän videon perusteella pysty suoraan analysoimaan kuvauspaikkaa.

Oppositiosta on jo aiemmin kritisoitu voimakkaasti Suomen asevientiä. Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki vaatikin heti paljastusuutisen jälkeen, että hallituksen on avattava silmänsä Suomen aseviennin ongelmille ja lopetettava se Lähi-idän sotaa käyviin maihin. Arhinmäen mielestä Sipilän hallituksen aikana Suomen aseviennin painopiste on siirtynyt Lähi-itään.

Patria tiedotti kohun seurauksena toimittaneensa Arabiemiraatteihin Patria AMV-ajoneuvoja, joista kohussa on ollut kyse. Patrialla ei ole vireillä uusia vientilupahakemuksia Arabiemiraatteihin varaosia lukuun ottamatta. Patrian mukaan ”Lähi-itä on alueena kuitenkin edelleen strategisesti kiinnostava pitkällä aikavälillä”. Patria korostaa, ettei sille myönnetä lupia, jos ”vientihanke saattaisi vaarantaa Suomen turvallisuutta tai olla Suomen omaksuman ulkopoliittisen linjan vastainen”.

Norja on keskeyttänyt aseviennin Arabiemiraatteihin sodan takia. Jemenissä on arvioitu olevan käynnissä humanitäärinen katastrofi.