”Pitäisin presidenttinä kurinpalautusviikot” – Näin ehdokkaat pysäyttäisivät kansan kahtiajaon

Presidenttiehdokkaat ovat listanneet keinoja kansan kahtiajakautumisen ehkäisemiseksi. Suomessakin on jo puhuttu kansan jakautumiskehityksestä.

Ehdokkailta kysyttiin Ylen ja Aamulehden yhteisessä vaalitentissä, millä konkreettisilla keinoilla he presidenttinä pitäisivät huolta yhteiskuntarauhasta niin, että kansa ei pääsisi jakautumaan. Kysymys kytkettiin kansalaissotaan, josta tulee tänä vuonna kuluneeksi sata vuotta.

Väyrysen mukaan politiikkaan tarvitaan suunnanmuutos, sillä meneillään on voimakas oikeistovirtaus. Hänen mukaansa köyhyys on lisääntynyt ja meneillään on myös keskittämis- ja yksityistämiskehitys.

–Tämä uhkaa johtaa sellaiseen kansan kahtiajakoon, joka voi suorastaan järkyttää yhteiskuntarauhaa, Väyrynen sanoi.

Tuula Haatainen (sd.) puhui jälleen eriarvoistumisesta ja syrjäytymisvaarassa olevista nuorista. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi olisi tehtävä kaikki mahdollinen. Haataisen mukaan presidentti voi nostaa asiaa esiin omilla puheillaan ja teoillaan.

Nils Torvalds (r.) huomautti, ettei saa sekoittaa käsitteitä. Hänen mukaansa sinänsä vastakkainasettelussa ei ole mitään pahaa, vaan kyse on siitä, miten vastakkainasettelua käsitellään.

Pekka Haaviston (vihr.) mukaan presidentti voi tehdä näkymättömästä näkyvää ja koota pyöreitä pöytiä. Antaa äänen niille, joilla sitä ei ole. Haaviston mielestä myös eri Suomen osien välistä tasapainoa olisi hyvä tuoda esiin. Myös haavisto mainitsi syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

Laura Huhtasaari (ps.) puhui sananvapaudesta, kuten monesti ennenkin. Hänen mukaansa sanat ovat tekoja. Huhtasaaren mielestä pitää ymmärtää, miksi kansa kokee tyytymättömyyttä tai epäoikeudenmukaisuutta, mistä syntyy populistisia liikkeitä. Huhtasaaren mukaan liikkeissä on kyse äänistä, jotka eivät muutoin tule kuulluksi.

Huhtasaaren mielestä sananvapauden rajoittaminen kärjistää tilannetta. Presidenttinä Huhtasaari toisi avoimesti esiin sitä, mikä jakaa kansaa tai minkä kansa kokee epäoikeudenmukaiseksi. Huhtasaari huomauttaa, että ainakin maahanmuutto jakaa kansaa nykyisin vahvasti.

Huhtasaaren mukaan kaikki on pidettävä mukana keskustelussa, eikä ”lähteä halveksimaan toisia”, oli maahanmuutosta sitten mitä mieltä tahansa. Kun kansa kokee, että sitä kuullaan, päästään Huhtasaaren mukaan aidosti keskustelemaan.

Merja Kyllönen (vas.) pitäisi presidenttinä ”moraalinpalautusviikot”. Hänen mukaansa systeemissä ”mopedi on karannut vatukkoon”, sillä Tullin pääjohtajaa syytetään virkarikoksesta ja valtakunnan ylin syyttäjä sai tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta. Molemmat ovat jatkaneet työssään.

–Jos tavallinen talliainen saa virkarikossyytteen tai tuomitaan, sehän on kengän kuva takapuoleen, Kyllönen sanoi.

Hänen mukaansa kansan mielissä iso kysymys on se, ovatko kaikki samalla viivalla.

–Kurinpalautusviikko pitäisi pitää ihan meille päätöksentekijöillekin. Olemme unohtaneet, että olemme kansalla töissä, Kyllönen sanoi ja sai raikuvat aplodit.

Sauli Niinistö analysoi, miten selvittiin kansalaissodasta ja luetteli Lex Kallion, Tannerin toiminnan ja Svinhufvudin, joka ”laittoi Lapuan liikkeen aisoihin”. Hän puhui ”omiensa ojentajista”, joka hänen mielestään on käyttökelpoinen termi myös tänään.

Niinistön mielestä nykyään käydään hyvin ankaraa ja julmaa keskinäistä keskustelua, mikä on ”aina vaaran merkki” ja voi johtaa pahimmassa tapauksessa jopa väkivaltaan, josta ei Suomessa hänen mielestään kuitenkaan näy merkkejä.

–Tämä on vähän sitä poliitikkojen kurinpalautusta itselleen. Omiansa pitää myöskin osata ojentaa, Niinistö sanoi.

Syrjäytymistä voi Niinistön mukaan ehkäistä esimerkiksi erilaisilla vaikuttajaryhmillä.

