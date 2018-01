Kela-johtaja sanoo suorat sanat brittilehdessä: Suomen etuusjärjestelmää ”ei ymmärrä edes asiantuntija”

Suomen perustulokokeilu saa jälleen huomiota maailmalla, kun brittilehti The Guardian pohdiskelee, onko malli liian hyvää ollakseen totta. Samalla Kelan lakiyksikön päällikkö Marjukka Turunen tulee kuvanneeksi Suomen etuusjärjestelmää hyvin raadollisin sanankääntein.

Kelan osalta perustulokokeilusta vastaava Turunen kertoo Guardianille, että kokeilussa on kyse kannustinloukkujen purkamisesta, mutta myös sosiaalietuusjärjestelmän modernisoimisesta ja yksinkertaistamisesta. Turusen mukaan etuusjärjestelmä ei sovi nykymaailman työelämään.

– Meillä on liikaa etuuksia. Ihmiset eivät ymmärrä, mihin he ovat oikeutettuja tai kuinka he saavat sen. Edes asiantuntijat eivät ymmärrä sitä. On esimerkiksi hyvin hankalaa olla Suomen etuusjärjestelmässä, jos olet itsensätyöllistäjä – sinun täytyy todistaa tulosi uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, Turunen sanoo Guardianin mukaan.

Suomalaisviranomaiset korostavat brittilehden artikkelissa, että Suomen kokeilussa ei ole kyse täysimittaisen perustulojärjestelmän testaamisesta, sillä nykyinen kokeilu kohdistuu vain työttömiin. Samalla kuitenkin pohditaan perustulon mahdollisuuksia yksinkertaistaa etuusjärjestelmää, johon tällä hetkellä Guardianin mukaan kuuluu yli 40 erilaista sosiaalietuutta.

Muun muassa tuore aktiivimalli on herättänyt keskustelua työttömyysturvan monimutkaisesta rakenteesta ja työttömän oikeudesta – sekä nykyisin velvollisuudesta – ansaita palkka- tai yrittäjätuloja etuuden ohella. Turun yliopiston sosiologian professori Mikko Niemelä arvioi aktiivimallia yliopiston Youtube-videolla äskettäin. Video katsottavissa jutun alaosassa.

– Järjestelmien, jotka kohdistuvat pienituloisiin ihmisiin, tulisi olla läpinäkyviä ja ymmärrettäviä. Tämä aktiivimalli on oikeastaan kaikkea muuta kuin läpinäkyvä ja ymmärrettävä. Se ei ole ymmärrettävä työttömille, mutta ei lehtijuttujen perusteella niille ministereillekään, jotka ovat päättäneet tehdä uudistuksen. Jos se ei ole ministereille ymmärrettävä, niin tuskin se on sitä myöskään pitkäaikaistyöttömille, Niemelä sanoo videolla.

Toisaalta työttömyysturvan tuoreet uudistukset tuovat työttömille uudenlaisen mahdollisuuden kokeilla juuri Marjukka Turusen mainitsemaa itsensä työllistämistä yrittäjätyöllä. Uudistuksen jälkeenkin yrittäjäksi ryhtymiseen liittyy kuitenkin riski kaiken työttömyysturvan menettämisestä silloinkin, jos yrittäjätoiminta ei ole päätoimista. Lue lisää: Työttömille uusi 4 kuukauden yrittäjävapaus: ”Tilanne ollut mahdoton – nyt tuli mahdollisuus kokeilla”

Alla nähtävissä Turun yliopiston Youtube-video, jossa professori Mikko Niemelä arvioi aktiivimallia ja sen monimutkaisuutta. Niemelä johtaa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa tutkimushanketta ’Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana’ ja on tutkinut sosiaalista eriarvoisuutta myös Kelan tutkimusprofessorina.