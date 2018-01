Kokoomuksen Ben Zyskowicz: Osa työttömistä kokee, että heiltä ei enää saa edellyttää mitään

Hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz arvioi aktiivimallista saamansa kansalaispalautteen perusteella, että osa suomalaisista työttömistä ei ymmärrä tai suostu hyväksymään velvoitteitaan.

Hän raportoi kokoomuslehti Verkkouutisten nettivideossaan johtopäätöksistä, jotka on tehnyt kansalaiskeskustelun ja ”osin raivokkaan” palautteen perusteella.

– Olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että meillä on työttömistä osa – tietysti pieni vähemmistö – jotka kokevat, että meillä on tällainen työttömyyskorvaus-niminen perustulo, että heiltä ei saa enää mitään edellyttää. Heillä on ehkä pitkä työura takanaan ja he kokevat, että tämä on väärin, että heiltä [enää] mitään vaaditaan, Zyskowicz sanoo.

Toinen Zyskowiczin havaitsema ryhmä ovat korkeasti koulutetut ihmiset, jotka ”eivät tahdo tunnistaa ja tunnustaa, että meillä ammattisuoja on vain kolme kuukautta”.

– Eli sen jälkeen pitää tehdä muutakin sopivaa työtä, kansanedustaja sanoo.

Hän huomauttaa, että samaan aikaan moni muu ottaa pienipalkkaisen työn vastaan ja maksaa siitä verot, joilla myös työttömyyskorvausta rahoitetaan.

Kolmas Zyskowiczin havainto on, että työvoimapalveluita ei ole tarpeeksi. Niitä täytyisi hänen mukaansa lisätä, jotta työttömät saisivat räätälöityä palvelua, ”jonka tarvitsevat ja ansaitsevat”.