Kokoomuksen kansanedustaja, ekonomisti Juhana Vartiainen kuvailee paljon arvostelua herättänyttä aktiivimallia pieneksi uudistukseksi. Hän arvioi myös, että enemmistö työttömistä hyötyy uudistuksesta, jos hyötyä mitataan käteen tulevalla työttömyysturva-tulovirralla.

–Pohjoismaisessa vertailussa uusi suomalainen aktivointimalli on lempeäkätinen. Aktiivimalli on pieni uudistus, joka kuitenkin suurella todennäköisyydellä hieman alentaa työttömyysastetta pysyvällä tavalla. Vaihtoehtona olisi ollut työttömyysturvan porrastus ajassa ilman ehtoja. Kolmikantakeskusteluissa päädyttiin kuitenkin nyt toteutettuun malliin, jossa siis alenemisen voi välttää osoittamalla aktiivisuutta työnteon tai yrittämisen piirissä, Vartiainen kommentoi blogissaan.

Vartiaisen mukaan ajassa laskeva työttömyysturva, eli esimerkiksi puolen vuoden tai 12 kuukauden jälkeen alennettu korvaus, on monien taloustieteilijöiden suosittelema vaihtoehto, koska sen ajatellaan voimistavan työttömien työnhakuponnisteluja.

–On aika vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että työttömyysturvan tason ja keston alentaminen lyhentää työttömyysjaksojen pituutta ja näin myös keskimääräistä työttömyysastetta. Kun työttömyysturvaa heikennetään ja lyhennetään, työttömät etsivät intensiivisemmin uutta työpaikkaa ja ottavat vastaan myös sellaisia töitä, joille olisi paremman ja pitkäkestoisemman turvan tapauksessa sanottu ei, hän kuvailee.

Juha Sipilä: ”Tarkoitus ei ole kyykyttää ketään”

Vartiainen korostaa, ettei hallitus aktiivimallilla syytä ketään eikä luonnehdi työttömiä laiskoiksi.

–Työntarjonta- ja aktivointipolitiikka ei lainkaan perustu sellaiselle ajattelulle, että olisi jokin erityinen ”työn vieroksujien” ryhmä tai että työttömät olisivat jotenkin erityisen laiska ihmisryhmä. Työttömien joukon vaihtuvuus on suurta, ja suuri osa väestöstä käy läpi työttömyysjakson, hän sanoo.

Aktivointipolitiikka perustuu Vartiaisen mukaan siihen, että lähes kaikkien ihmisten taloudelliset valinnat riippuvat taloudellisista kannustimista.

–Ihminen on älykäs ja mukavuudenhaluinen olento, ja kaikki arvostavat omaa vapaa-aikaa. Työttömät ovat ”laiskoja” ihan samassa mielessä kuin me kaikki olemme ”laiskoja”: meillä on oma elämä, arvostamme vapauttamme, olemme järkeviä ihmisiä.

Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) korosti sunnuntaina ettei tarkoitus ole kyykyttää ketään.

–Tämä ei ole mikään leikkaus. Tässä ei ole tarkoitus kyykyttää ketään, hän totesi Ylen pääministerin haastattelutunnilla.

Sipilä korosti aktiivimallin tarkoittavan sitä, että joka toinen viikko pitäisi löytää kolmen tunnin työjakso.

–Pidän meitä suomalaisia, joilla menee paremmin, tai yrityksiä ja työnantajia kyllä lampaina, jos emme löydä 200 000 ihmiselle joka toinen viikko kolmen tunnin työjaksoa.

”Eivät kai suomalaiset mitään ahkeruuden herrakansaa ole?”

Juhana Vartiainen arvioi aktiivimallin kiivan vastustamisen kertovan pikkuhiljaa tapahtuvasta kulttuurisesta murroksesta Suomessa.

–Olemme eläneet jonkinlaisessa yhtenäisessä talkoohenkikulttuurissa, jossa poliittisen keskustelun yhteiseen itsepetokseen on kuulunut ajatus siitä, että me suomalaiset olemme jotenkin erityisen ”kovia tekemään työtä” ja taloudellinen kannustekeskustelu ei koske meitä ollenkaan. Nyt kun työvoimapolitiikkaa aletaan enemmän perustaa taloustieteelliseen ihmiskuvaan, se koetaan uudeksi ja loukkaavaksi. Erityisesti vasemmiston parissa elää jonkinlainen myyttinen käsitys ”jalosta köyhästä”, työttömästä uhrina, joka ei voi lainkaan vaikuttaa omaan kohtaloonsa, hän kuvailee.

–Toisin kuin jopa vasemmistolaiset tutkijat kuvittelevat, kukaan täysjärkinen ei tietenkään väitä, että työttömyys tai työllisyys riippuisi vain yksilön omista valinnoista. Totta kai se riippuu myös sekä markkinatilanteesta että onnesta. Mutta totta kai se riippuu myös yksilön omista valinnoista – siitä, miten aktiivisesti hakee työtä ja mitä on valmis ottamaan vastaan. Eikö tämän pitäisi olla itsestään selvää, hän jatkaa.

Hän huomauttaa samalla, että lähes jokainen suomalainen osaa kertoa lähipiiristään tapauksia, joissa työtilaisuuksista on kieltäydytty.

–Samaan aikaan silmiemme edessä näemme, miten maahanmuuttajat valtaavat matalapalkka-alojen tehtäviä niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Tämä ei johdu siitä, tietenkään, että työnantajat syrjisivät kantasuomalaisia, vaan siitä, että suomalaisia on enää vaikeaa saada joihinkin matalapalkkatöihin.

Asenteiden kaksinaamaisuus tulee Vartiaisen mukaan esille myös siinä, että maahanmuuttajia epäillään paljon herkemmin työn ja vapaa-ajan suhdetta sosiaaliturvan avulla optimoiviksi systeemin hyväksikäyttäjäksi.

–Jos sellainen hyväksikäyttö on mahdollista, voisi ehkä olettaa että joku kantasuomalainenkin sellaiseen turvautuu – eivät kai suomalaiset mitään ahkeruuden herrakansaa ole, hän kommentoi.

Vartiaisen mukaan aktiivimallia täytyy uskaltaa puolustaa, koska kysymys työn kannustimista ja hyvinvointivaltion rahoituksesta ei ole häviämässä poliittiselta agendalta. Päin vastoin, ikääntyvässä Suomessa se tulee hänen mukaansa olemaan vuosi vuodelta entistäkin ajankohtaisempi.

–Eikä pidä yhtään hävetä sellaista viestiä, että koetamme vaikuttaa kaikkien käyttäytymiseen, työllisyyttä ja ahkerointia lisäävästi, hän toteaa.

Hallitus valmistelee jo seuraavaa vaihetta, jota kutsutaan työnhakupakoksi. Työ- ja elinkeinoministeriö puhuu omatoimisesta työnhausta. Työttömän tulee hallituksen esitysluonnoksen mukaan hakea kerran viikossa ainakin yhtä työpaikkaa. Tilannetta seurataan 12 viikon välein.

