Arvio haukutusta aktiivimallista Ylellä: ”Tämäkin sataa kokoomuksen laariin”

Työttömyysturvan aktiivimalli on jatkoa kokoomuksen ajamalle politiikalle, joka suosii ennen kaikkea elinkeinoelämää, arvioi tutkimusjohtaja Juho Rahkonen Taloustutkimuksesta Ylen Ykkösaamussa.

Rahkosen mielestä mallissa on kyse pikemminkin periaatteesta kuin käytännön vaikutuksista työttömän arkeen, vaikka se onkin laajassa arvostelussa nähty lähinnä työttömän kyykyttämisenä.

Rahkosen mukaan ajan henki suosii nyt kokoomuslaista politiikka. Kokoomus on vienyt hallituksessa läpi ennen kaikkea elinkeinoelämän kannalta suotuisia tavoitteita. Esimerkkinä Rahkonen mainitsee alkoholilain uudistuksen, joka oli bisneslähtöinen. Asia jakoi vahvasti eduskuntaa ja laaja rintama vastusti sitä ennustettujen kansanterveydellisten uhkien takia.

–Tämäkin sataa kokoomuksen laariin, Rahkonen sanoi aktiivimallista.

Aktiivimallia ovat julkisuudessa puolustaneet lähinnä kokoomuksen Juhana Vartiainen, Ben Zyskowicz ja ministeri Kai Mykkänen. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on ollut varsin hiljaa samoin kuin pääministeri Juha Sipilä (kesk.), joka tosin puolusti aktiivimallia eilen Ylen pääministerin haastattelutunnilla. Hallituksen onkin arvioitu ajautuneen vaikeuksiin mallin takia. Se on ollut myös keskustalle vaikea, koska sen on arvosteltu luovan alueellista eriarvoisuutta ja pakottavan työttömiä muuttamaan kasvukeskuksiin. Keskustasta onkin kritisoitu näiltä osin kokoomuslaisten ulostuloja.

Työmarkkinajärjestöistä SAK ja STTK ovat tänään koolla pohtimassa aktiivimallin takia käynnistettäviä mahdollisia jatkotoimenpiteitä. SAK on tyrmännyt mallin ja arvostellut myös hallituksen valmistelemaa seuraavaa uudistusta, jota puheenjohtaja Jarkko Eloranta on kutsunut nimellä aktiivimalli 2. Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti viime viikolla tiedotteen, jossa se vakuutti, että kyseessä ei ole aktiivimalli. Myös ministeriö kutsui mallia aiemmin työnhaun aktiivimalliksi.

Uudessa mallissa työttömät velvoitettaisiin hakemaan vähintään yhtä työpaikkaa viikossa. SAK käsittelee kokouksessaan tänään myös tätä niin sanottua työnhakupakkoa, josta odotetaan hallituksen lopullista esitystä tänä vuonna.