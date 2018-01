Länsimetrosta tuli ”koettelemus” – Espoo haluaa vaihtoehdot tiskiin pikavauhtia

Espoon kaupunginhallitus käynnistää valmistelun länsimetron liityntäliikenteessä havaittujen ongelmien korjaamiseksi yhdessä Helsingin seudun liikenteen (HSL:n) kanssa. Kaupunginhallitus antoi Espoon tekniselle ja ympäristötoimelle ja HSL:lle valmistelukehotuksen korjaavien toimenpiteiden valmistelemiseksi.

Kokoomuksen Espoon valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaana Jalonen kertoo Uudelle Suomelle, että vastausta toivotaan jo ensi viikoksi. Hän myöntää, että linjastomuutokset ovat olleet monille ”koettelemus”.

–Me toivomme, että jotakin olisi jo ensi maanantaina, kun konsernijaos kokoontuu. Tai ainakin suunnitelma siitä, miten edetään, Jalonen sanoo.

Toistaiseksi kaupunginhallitus ei ole esittänyt budjettia muutostoimille. Kaupungin teknisen toimen johtaja Olli Isotalo kertoi Uudelle Suomelle viime viikolla, että lisätoimista todennäköisesti koituu kaupungille lisäkustannuksia.

–Me odotamme nyt selvitystä siitä, mitä voisi tehdä. Me haluamme nyt selviä vaihtoehtoja, toteaa Jalonen.

Keskusteluissa on ollut esillä muun muassa vaihtoehto, jossa syöttöliikennettä ohjattaisiin laajemmin eri metroasemille, kun nyt bussiliikenne suuntautuu ennen kaikkea Matinkylään. Toinen esillä ollut ehdotus on laajentaa metroliikennettä Matinkylään. Toistaiseksi joka toinen ”länsimetro” ajaa vain Tapiolaan asti – eli pysähtyy kolme pysäkkiä ennen Matinkylää.

–Matinkylä on etenkin ruuhka-aikoina todella sumppu, Jalonen kertoo.

HSL selvitti Uudelle Suomelle viime viikolla, että kahdeksan uuden aseman 75 000 matkustajanoususta jopa 40 prosenttia tehtiin Matinkylässä. Ruuhka-aikoina asemalle ehtii kerääntyä enemmän ihmisiä kuin metrojunassa on istumapaikkoja.

Jalonen sanoo, ettei Matinkylää koskaan ollut suunniteltu Itäkeskuksen veroiseksi syöttöliikenteen keskukseksi, hubiksi. Itä-Helsingissä syöttöliikennettä ohjataan paljon juuri Itäkeskukseen.

–Ei Matinkylää koskaan rakennettu miksikään superpäättäriksi, koska Kivenlahti on metron pääteasema. Silloin liityntäliikenne jakautuu tasaisesti koko Espoonlahteen, josta tulee koko Espoon suurin kaupunkikeskus, Jalonen sanoo.

Kivenlahteen asti länsimetron on tarkoitus alkaa kulkea hankkeen toisessa vaiheessa. Sen valmistumisen tarkka aikataulu ei ole tiedossa.

–Jos ollaan jälkiviisaita, niin olisi voitu miettiä, että niin kauan kunnes metro tulee Kivenlahteen, olisi rinnalla voitu Etelä-Espoossa säilyttää näitä suoria busseja.

–Mutta se, että nyt vaaditaan taas kaikkia suoria linjoja takaisin, on vähän kaukaa haettu juttu. Meidän pitäisi kiinnittää nyt huomiota matka-aikaan ja miten se saadaan mahdollisimman sujuvaksi kaikille espoolaisille.

Espoolaisten matkustusaikojen on kerrottu pidentyneen selvästi. Esimerkiksi Aalto-yliopiston tohtorikoulutettavien valmisteleman karttasovelluksen mukaan monilta paikoin Espoosta matka-aika Helsingin Rautatieasemalle on pidentynyt yli 9 minuutilla. Helsingin Sanomat kertoi maanantaina HSL:n omaan aikatauludataan nojaten, että lähes kaikkialta Etelä-Espoosta matka-ajat ovat pidentyneet.

Jalosen mukaan kaikkiin ilmoitettuihin matkustusaikoihin ei voi luottaa.

–Kaikkiin ilmoitettuihin matkustusaikoihin ei voi luottaa. Siellä on ihmeellisiä siirtymäaikoja ja odotusaikoja, jotka eivät välttämättä ole ihan faktaa. Esimerkiksi Matinkylässä siirtymä bussista metrolle voi kestää 7 minuuttia, vaikka tosiasiassa se on minuutin tai kaksi, kertoo Jalonen.

–Esimerkiksi itse tutkailin sitä Helsingin Sanomien tänään julkaisemaa karttaa ja huomasin, että naapurini matkustusaika oli pidentynyt yli 17 minuuttia ja meillä 8 minuuttia. Meillä siis on yhteinen raja-aita, eikä meiltä naapuriin taatusti kestä 10 minuuttia, hän hämmästelee.

–Mutta tähän me emme voi tietenkään vedota, kun hyvin monen matka-aika on oikeasti pidentynyt tosi huomattavasti. Monille tämä on selvästi ollut koettelemus. Tässä vaiheessa emme voi luvata kuuta taivaalta, mutta varmasti parannuksia tulee.