Kokoomuslainen nosti esiin Touko Aallon sanat vuodelta 2016: ”Hallitus on toiminut juuri kuten Aalto toivoi – aktiivimallilla”

Kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari tulkitsee hallituksen toteuttaneen aktiivimallillaan oppositiojohtaja Touko Aallon (vihr.) vanhan toiveen.

Jaskari viittaa Touko Aallon blogiin syksyltä 2016. Aalto vaati tuolloin – ennen nousua vihreiden puheenjohtajaksi – työttömyysturvajärjestelmään todellista uudistusta. Aalto kritisoi hallituksen silloisia ”keppitoimenpiteitä” kuten työttömyyspäivärahan enimmäiskeston lyhentämistä, mutta oli huolissaan työttömyysjaksojen pitkittymisestä.

– Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sanoi Uuden Suomen kolumnissaan jo vuonna 2016 seuraavaa: Nykyjärjestelmän ongelmana on liian monen työnhakijan työttömyyden pitkittyminen. Työn vastaanottamiseen ensimmäisen kolmen kuukauden aikana tulisi kannustaa porrastamalla ansioturvaa kustannusneutraalilla ja ennakoitavissa olevalla tavalla, Jaskari siteeraa Aaltoa.

– Touko Aalto oli täysin oikeassa. Hallitus on toiminut siis juuri niin kuin Aalto on toivonut, tosin sillä erotuksella, että toisin kuin Aalto esittää, aktiivimallissa leikkauksen voisi välttää aktiivisuudella. Sittemmin Touko an valitettavasti pyörtänyt visionääriset ajatuksensa. Hyvä ystäväni Touko, oppositiossakin voi toimia rakentaen yhteistä tulevaisuutta, Jaskari kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Aalto kirjoitti vuonna 2016 myös, että ”jähmeä ansioturvajärjestelmä ei kannusta ottamaan vastaan töitä työttömyysjakson alussa” vaan ”ohjaa yksilöitä pitkällä aikavälillä epäedullisiin ratkaisuihin”. Hän linjasi, että töiden nopeampaan vastaanottamiseen täytyy kannustaa, mutta työttömyysturvan rakenteiden uudistus ”täytyy kuitenkin tehdä järkevästi ja oikeudenmukaisesti”.

Jaskarin mielestä aktiivimallilla, joka leikkaa passiiviseksi katsotun työttömän etuutta, pyritään pieneltä osin vaikuttamaan juuri kannustinloukkujen kaltaisiin ongelmakohtiin.

– Populismissa piilee suomalaisen politiikan akilleenkantapää – poliitikot ovat hetkessä valmiita pyörtämään vastuulliset mielipiteensä ja yhtymään äänekkääseen populistikuoroon, Jaskari arvostelee oppositiota.

Aalto ja vihreät vastustavat vuoden alusta voimaan tullutta hallituksen aktiivimallia.

Kokoomuksen Jaskari puolustaa blogikirjoituksessaan aktiivimallin tarvetta. Hän korostaa kuitenkin, että ei ”syyllistä työttömiä tai vähättele työttömyysturvaan tehtävää leikkausta, jos ei onnistu täyttämään aktiivimallin aktiivisuusvelvoitetta”.

– Minustakin kevään aikana on syytä korjata aktiivimallin suurimpia ongelmakohtia yksittäisen ihmisen näkökumasta. Mutta se vaatii rakentavaa keskustelua.

Hän muistuttaa kuitenkin, että aktiivimallin yhteydessä päätettiin myös poistaa työttömyyden alusta kaksi omavastuupäivää. Näin ollen passiivisenkaan työttömän tilanteessa ei taloudellisessa mielessä tapahdu ensimmäisen viiden kuukauden aikana muutosta, hän toteaa.