Arvio: Tämän takia Pekka Haavisto -ilmiö ei toistu – ”Nyt tärkeintä on estää ’väärän’ ehdokkaan valinta”

Pekka Haavisto -ilmiö ei toistu nyt käytävissä presidentinvaaleissa, koska tällä kertaa Haavistoon mieltyneiden äänestäjien tärkein motiivi on estää ”väärien” ehdokkaiden valinta. Näin arvioi Yhteiskuntapolitiikka-lehden entinen päätoimittaja Matti Virtanen lehden blogissaan.

Hän katsoo, että vuoden 2012 vaalien Haavisto-ilmiön takana oli osaltaan vihervasemmiston vastareaktio vuoden 2011 perussuomalaiseen jytkyyn.

– Nyt kaikki on toisin. Nyt maalla on kuusi vuotta presidenttinä jo istunut Sauli Niinistö, jonka toimintaan valtaosa suomalaisista näyttää gallupien valossa olevan kovasti tyytyväisiä. Perussuomalaiset hajottivat itsensä viime kesänä kahtia ja molemmat fraktiot ovat pudonneet kannatukseltaan politiikan mutasarjaan. Samaan aikaan vihreiden gallup-kannatus on noussut uudelle tasolle ja syksyn notkahduksen jälkeenkin pyörii 15 %:n ympärillä. Vastaiskun tarvetta ei enää ole, Virtanen kirjoittaa.

Hänen mukaansa vihervasemmistolle on nyt tärkeintä on estää ”väärän” ehdokkaan valinta.

– Vääriä ehdokkaita ovat ennen kaikkea Laura Huhtasaari ja Paavo Väyrynen. Jos jommankumman kannatus yltyy vielä ennen vaaleja tulevissa gallupeissa selkeästi nousemaan, jotkut Haaviston nyky-kannattajista (noin 11 %) saattavat siirtyä varmuuden vuoksi äänestämään Sauli Niinistöä. Silti Haaviston kakkospaikka vaalien tuloksessa näyttää nyt enemmän kuin todennäköiseltä, ja jo se on tässä ehdokasjoukossa aika hyvin, Virtanen katsoo.