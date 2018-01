Teemu Laajasalon luottokorttikohu: Professori suivaantui nyt Johanna Korhoseen – ”Likaista jälkipeliä”

Kirkkopolitiikassa vaikuttanut sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo ilmoittaa, ettei hän aio osallistua enää samoille vaalilistoille Helsingin piispa Teemu Laajasalon talousepäselvyyksiä tutkineen Johanna Korhosen kanssa.

Hiilamo syyttää Korhosta likaisesta jälkipelistä piispanvaalissa. Hiilamo ja Korhonen ovat toimineet kirkon piirissä liberaalissa Tulkaa kaikki -liikkeessä.

–Olen ollut Johanna Korhosen kanssa samassa kirkolliskokousryhmässä ja ajanut yhdessä hänen kanssaan samoja tavoitteita. Pidän Korhosen menettelytapoja Laajasalon vastaisessa kampanjassa niin vahingollisina, että olen ilmoittanut hänelle, etten tule enää jatkossa hänen kanssaan samalle ehdokaslistalle, Hiilamo kirjoittaa blogissaan Kotimaa-lehden verkkosivuilla.

Hiilamo peräänkuuluttaa kirkon varojen vastuullista käyttöä, mutta hänen mukaansa ”Laajasalon tapauksessa kyse on muustakin”.

–Kohun taustalla on pääasiassa yksi henkilö, toimittaja Johanna Korhonen, joka kannatti syksyllä aktiivisesti Helsingin piispanvaalissa Laajasalolle jo ensimmäisellä kierroksella hävinnyttä ehdokasta. Vaalikamppailun aikana Korhonen pyrki levittämään epämääräisiä väitteitä siitä, että Laajasalo olisi muka syyllistynyt seksuaalisen häirinnän suosimiseen, Hiilamo kertoo.

Korhonen on nostanut julkisuuteen useita Laajasalon rahankäyttöön liittyviä epäselvyyksiä. Osa koskee Laajasalon yritystä ja osa kirkolle hänelle myöntämän luottokortin käyttöä. Luottokortin oli myöntänyt Kallion seurakunta, missä Laajasalo toimi tuolloin kirkkoherrana.

–Korhonen on kertonut toimivansa asiassa kirkollisena luottamushenkilönä. Vantaalaisena hän ei kuitenkaan kuulu Helsingin seurakuntayhtymän seurakuntaan. Korhonen on Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja. On outoa, ettei hän ole halunnut tuoda Laajasaloa koskevia asioita valtuuston käsiteltäväksi, eikä ole edes informoinut valtuuston jäseniä Laajasalon vastaisista toimistaan.

–Herää kysymys, onko Johanna Korhosen tavoitteena synnyttää mahdollisimman paljon negatiivista julkisuutta Teemu Laajasalon ympärillä ja näin tehdä tämän virkatoimien hoitaminen mahdottomaksi, Hiilamo epäilee ja painottaa, että hiippakuntavaltuuston tehtävä on juuri päinvastainen.