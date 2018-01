Miten Suomen presidentinvaaleihin yritetään vaikuttaa Facebook-mainoksilla? – Osallistu selvitykseen

Millaisia poliittisia mainoksia Facebookissa näytetään Suomen presidentinvaalien alla? Mille kohderyhmille ehdokkaat mainontaansa kohdistavat? Yrittävätkö ulkopuoliset tahot vaikuttaa vaaleihin ja vaaliteemoista käytyyn keskusteluun Facebook-mainosten avulla?

Tarvitsemme apuasi, jotta voimme selvittää vastaukset näihin kysymyksiin. Osallistua voit lataamalla laajennusosan verkkoselaimeesi.

Alma Media aloittaa presidentinvaalien alla uraauurtavan yhteistyön Pulitzer-palkitun tutkivan journalismin toimijan, yhdysvaltalaisen ProPublican kanssa. Saamme käyttöömme ProPublican rakentaman työkalun, joka tallentaa Facebookin käyttäjilleen näyttämiä mainoksia. Työkalu on Chrome- tai Firefox-verkkoselaimeen asennettava laajennus eli lisäosa.

Meidän pitää saada haaviin mahdollisimman paljon mainoksia eri puolilta Suomea, jotta selvitämme mainonnan todellisen tilan. Siksi olisi tärkeää, että mahdollisimman moni asentaisi laajennuksen.

Mukana projektissa ovat Alma Median maakunta- ja paikallislehdet, Iltalehti sekä Alma Talentin talous- ja tekniikkajulkaisut.

Poliitikot vastuuseen

Työkalu sai alkunsa alun perin siksi, että ProPublica halusi saattaa yhdysvaltalaiset poliitikot vastuuseen vaalilupauksistaan.

– Olimme turhautuneita siihen, että yleisöllä ei ollut mahdollisuutta nähdä Facebookin vaalimainoksia tai tarkistaa niiden faktoja. Siksi rakensimme työkalun, joka antaa yleisölle mahdollisuuden kerätä kaikki heidän näkemänsä mainokset julkiseen tietokantaan. Loimme myös sivuston, jolla mainoksia voi selata, kertoo toimittaja Julia Angwin ProPublicasta.

Yhdysvalloissa käytiin viime presidentinvaalien jälkeen vilkasta keskustelua siitä, miten suuri rooli Facebookin mainoksilla ja valeuutisilla oli Donald Trumpin valinnassa.

ProPublica tarttui heti mahdollisuuteen tehdä Alma Median kanssa yhteistyötä Suomen presidentinvaalien alla.

– Tarjoamme työkaluamme journalisteille eri puolilla maailmaa, jotta he voivat valvoa poliitikkojen ja lainsäätäjien toimia. Olemme innoissamme siitä, että uutistalot haluavat käyttää työkaluamme edistääkseen vastuullista kampanjointia omassa maassaan, Angwin kommentoi yhteistyötä.

Ikäsyrjintää ja juutalaisvastaisuutta

Viimeksi laajennusta on käytetty yhteistyössä New York Timesin kanssa projektissa, joka paljasti, että Facebookin työpaikkamainoksissa harjoitettiin laitonta ikäsyrjintää. Yhdysvalloissa on onnistuttu paikantamaan myös juutalaisvastaista mainontaa. Saksan vaalien aikaan työkalun avulla löydettiin vihreiden vastaisia mainoksia, joiden taustatahosta ei päästy selvyyteen.

Laajennusosa kerää Facebookin näyttämiä mainoksia sitä mukaa, kun käyttäjä näkee niitä uutisvirrassaan. Projektiin osallistuvat voivat "opettaa" laajennusta tunnistamaan poliittisia mainoksia paremmin lajittelemalla näkemiään mainoksia poliittisiin ja ei-poliittisiin. Lisäksi laajennusosa näyttää, millaisia mainoksia muut Facebookin käyttäjät näkevät.

Laajennus ei kerää dataa, jonka perusteella käyttäjä voidaan tunnistaa. Se tallentaa mainosten puhtaan ja tunnisteettoman html-koodin, mainosten Facebook-tunnistetiedot ja demografisen kohderyhmän, mainosten luokituksen (poliittinen tai ei-poliittinen) ja selaimen kieliasetuksen.