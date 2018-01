Pandat saivat jo suomalaisen kummin: Jääkiekkojoukkue Jokerit nappasi sopimuksen

Jääkiekkojoukkue Jokerit on pandojen suomalainen kummi. Yhteistyöstä sovittiin tänä vuonna.

Kummisopimuksen myötä Jokereiden ja etenkin Otto-maskotin on tarkoitus näkyä niin Ähtärissä kuin Kiinassa. Jokerit tekee Kiinassa yhteistyötä Kunlun Red Star -joukkueen kanssa.

Jokereiden edustaja pääsee myös syöttämään bambua pandoille, kun Ähtärin pandatalon karanteenijakso päättyy.

Kummisopimus on tarkoitus julkistaa lähipäivinä. Sen on allekirjoittanut Jokereiden Kiinan-toiminnoista vastaava Jussi Rapo.

–Tässä yhteistyössä meillä on ollut tarkoituksena, että me haluamme suomalaisten ymmärtävän, miten tärkeä juttu tämä on kiinalaisille. Sitä tuomme esille Oton ja meidän kautta, Rapo sanoo

Rapo painottaa, että sopimusta ei ole laadittu Jokereiden ja Ähtäri Zoon hallituksissa, vaan operatiivisella tasolla. Ähtäri Zoon hallituksen puheenjohtaja on kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) ja Jokereiden puheenjohtaja kansanedustaja Harry Harkimo (kok.).