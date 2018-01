Kokoomuslaisen haukkuma aloite kirkkaasti läpi: Alle 25-vuotiaille ilmainen ehkäisy Helsingissä

Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt selvin äänin puoltaa aloitetta maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille nuorille.

Valtuusto hyväksyi pitkän keskustelun jälkeen myöhään illalla Reetta Vanhasen (vihr.) aloitteen, joka vaatii myös maksuttoman ehkäisyn kustannus- ja hyvinvointivaikutusten selvittämistä.

Kaupunginhallituksessa päätyi aiemmin ehdottamaan, että kaupunki tarjoaa jatkossa kierukan tai ehkäisykapselin aina maksutta alle 25-vuotiaille ja lisäksi ilmaiset ehkäisypillerit ja ehkäisyrenkaat vuodeksi. Tämän lisäksi lisätään ilmaisten kondomien jakelua.

Helsinki on jo tähän saakka tarjonnut naisille maksutta ensimmäisen kierukan tai ehkäisyimplantin sekä alle 25-vuotiaille kolmen kuukauden aloituspakkauksen ehkäisypillereitä.

Valtuuston kokouksessa tehtiin kolme palautusehdotusta, joista vastasivat Mika Ebeling (kd.), Mari Rantanen (ps.) ja Terhi Koulumies (kok.). Suurin osa kokoomuslaisistakin kuitenkin kannatti aloitetta ja kaikki palautusesitykset kaatuivat selvin luvuin.

Ebeling olisi halunnut, että ”Helsinki kaupunki pidättäytyy lain sallimissa rajoissa kaikista toimista, jotka johtavat ihmiselämän päättymiseen”. Perussuomalaiset esitti nykytilanteessa pysyttelyä niin, että ehkäisyä tarjotaan ensisijaisesti alle 20-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville painottuen kondomien jakoon. Riskiryhmiin perussuomalaiset laski päihdeongelmaiset ja elämänhallinnan kanssa painivat.

Koulumies puolestaan kritisoi aloitetta jo aiemmin siitä, että se painottuu parisuhteessa harrastettavaan seksiin. Hän olisi halunnut valmistella asian uudelleen niin, että huomioon otetaan se, etteivät sukupuolisuhteet nykyään aina rajoitu vakiintuneisiin parisuhteisiin. Hänen mukaansa vähintään yhtä merkittävästi tulisi torjua sukupuoliteitse leviäviä tauteja kondomien avulla. Koulumiehen mukaan ”hormonaalisten ehkäisymenetelmien korostaminen antaa nuorille täysin väärän viestin siitä, että ehkäisy olisi intiimeissä suhteissa naisen vastuulla”.

Etenkin vihervasemmisto on iloinnut Helsingin päätöksestä. Moni on ottanut asiaan kantaa Twitterissä ja kiittänyt päätöstä. Kaupunginvaltuutettu Alviina Alametsä (vihr.) iloitsi siitä, että ”valtuutetut olivat nuorten, etenkin tyttöjen ja nuorten naisten puolella”. Hän katsoo, että aloitteessa on pohjimmiltaan kyse tasa-arvosta.

– Maksuton ehkäisy edistää kaikkien sukupuolten tasa-arvoa. Taloudellinen taakka ehkäisystä on usein naisilla, ja pienituloisuus voi estää ehkäisyn käytön. Moni tulee myös isäksi toivomattaan. Kun ehkäisy on saatavilla varakkuudesta riippumatta, on sen vakaa käyttö mahdollista useammalle, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Alametsä toteaa Twitterissä, että ”pian kaikilla nuorilla on varaa ehkäisyyn”. Hänen mukaansa tarvitaan lisää seksipositiivista, yksilön oikeuksia ja valintoja kunnioittavaa seksuaalikasvatusta ja terveysneuvontaa. Kondomeja pitää olla Alametsän mielestä saatavilla siellä, missä nuoret ovat, kuten kouluissa, nuorisotaloilla ja opiskelijaterveydenhuollossa. Näissä onkin jo nykyisellään jaettu kondomeja.