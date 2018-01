KL: Anne Berner povaa mullistusta autojen verotukseen – ”Tulee perustumaan käyttöön”

Autoalan kehitys tuo ministerin mukaan verotukseen merkittäviä muutoksia, kertoo Kauppalehti. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) arvioi asiaa alan seminaarissa.

Uusia verotuspäätöksiä ei kuitenkaan ole Bernerin mukaan edessä enää tällä hallituskaudella. Sen sijaan hän uskoo, että kulutustottumuksien muutos on nopeaa.

–Kulutustottumukset ovat muutoksen ytimessä. Muutoksia on näkyvissä omistajuudessa ja siinä millaiset arvot ovat tärkeitä. Rahoituspohja tulee perustumaan käytön, eikä auton omistamisen verotukseen, Berner sanoi Alma Median järjestämässä seminaarissa Finlandia-talolla.

Bernerin mukaan muutospainetta aiheuttavat ennen kaikkea ympäristötavoitteet ja jakamistalouden kasvu autoilussa. Kyytien jakaminen kehittyy ja auton omistaminen voi muuttua jatkossa tarpeettomaksi ainakin kaupungeissa. Berner kuvaili tulevaisuuden autoa palvelualustaksi ja huomautti, että jo nyt yli puolet autojen hinnasta on tietotekniikkaa.

Suomen päästötavoitteena on, että kaduilla on vuoteen 2030 mennessä 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasukäyttöistä autoa. Tämä edellyttää merkittäviä muutoksia autoilun kannalta. Hallitus pyrkii korjaamaan Suomen iäkästä autokantaa romutuspalkkiolla, jota on alustavien tietojen mukaan hyödynnetty alkuvuonna vilkkaasti. Toinen merkittävä toimi on sähköautojen hankintatuki ja latausinfraan panostaminen.

Tekoälyn ja automaation mahdollisuudet etenkin julkisessa liikenteessä ovat huomattavat. Helsingissä on jo testattu pieniä itseajavia bussiajoneuvoja ja Lapissa testataan parhaillaan itseajavia ajoneuvoja talviolosuhteissa

–Onnettomuustilastot on mahdollista kääntää päälaelleen. Automaatiolla on siten inhimillinen ja taloudellinen vaikutus.

Berner kohautti viime vuoden tammikuussa suunnitelmillaan liikenneverkkoyhtiöstä, joka lopulta haudattiin. STT kuitenkin kertoi maanantaina, että vastaavan tyyppisiä ajatuksia on herännyt uudelleen parlamentaarisessa työryhmässä. STT:n tietojen mukaan pääministeri Juha Sipilä (kesk.) aikoo yrittää liikenteen rahoituksen mullistamista hallituksen johdolla vielä tämän hallituskauden aikana.

Lähde: Kauppalehti