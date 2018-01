Laura Huhtasaaren gradu saatetaan seuloa tietokoneohjelmalla – yliopiston selvitys venymässä yli vaalipäivän

Presidenttiehdokas Laura Huhtasaaren (ps.) pro gradu -työ on otettu jälkitarkasteluun Jyväskylän yliopistossa. Niin sanottu esiselvitys käynnistettiin Huhtasaaren gradusta esitettyjen plagiointi- tai kopiointiväitteiden vuoksi.

Jyväskylän yliopisto tiedotti asiasta torstaina. Aiemmin yliopisto oli kertonut tarkastelevansa esitettyjä väitteitä ja harkitsevansa, aloitetaanko esiselvitys. Esiselvitys tehdään Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeen mukaisesti.

- Yhteiskunnan, tiedeyhteisön ja tutkijoiden edun mukaista on, että kaikki tutkimuksen asianmukaisuutta koskevat epäilyt selvitetään, yliopisto toteaa.

Esiselvityksen suorittamiseen osallistuu yliopiston ulkopuolinen asiantuntija ja selvityksen yhteydessä kuullaan tutkielman tehnyttä Laura Huhtasaarta. Gradu saatetaan käydä läpi myös tietokoneohjelmalla, jonka läpi uudet gradut nykyisin aina ajetaan plagiaattien varalta. Ohjelma ei ollut vielä käytössä Jyväskylässä, kun Huhtasaaren gradu hyväksyttiin vuonna 2003.

Jyväskylän yliopiston johtava lakimies Sanna Anttilainen kertoi aiemmin Uudelle Suomelle, että tunnistusjärjestelmää yleensä käytetään esiselvitystä tehtäessä. Hän ei kuitenkaan torstaina vahvistanut, käytetäänkö ohjelmaa nyt Huhtasaaren tapauksessa.

Anttilaisen mukaan plagiointiepäilyihin tulee useimmiten ratkaisu jo esiselvitysvaiheessa, mutta toisinaan siitä edetään vielä varsinaiseen selvitykseen. Joka tapauksessa esiselvityksen tekemiseen kuluu yliopiston tiedotteen mukaan ”yleensä useita viikkoja”, joten on hyvin mahdollista, että esiselvitys ei valmistu ennen presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen varsinaista vaalipäivää. Tämän mahdollisuuden vahvistaa Uudelle Suomelle myös Sanna Anttilainen. Vaalien ennakkoäänestys on jo käynnissä, ja vaalipäivä on sunnuntai 28. tammikuuta.

Presidenttiehdokas Laura Huhtasaari itse kiistää plagiointiväitteet.

