Kiinan lähettiläs vihjasi heti turistivirrasta Suomeen: ”Varmasti monet tulevat”

Suomeen torstaina saapuneet jättiläispandat Lumi ja Pyry tuovat uusia kiinalaisturisteja Suomeen, uskoo Kiinan Helsingin-suurlähettiläs Chen Li.

–Uskon, että pandakarhujen myötä yhä enemmän kiinalaiset alkavat kiinnittää huomiota Suomeen. Ja varmasti monet turistit alkavat tulla katsomaan, miten pandat leikkivät Suomessa, Li sanoo Uudelle Suomelle.

Hänen mukaansa Suomi on tunnettu jo pitkään Kiinassa tuhansien järvien maana. Tätä nykyä tutuksi ovat tulleet myös revontulet, joulupukin kylä sekä suomalainen luonto. Lin mukaan suomalaisia pidetään Kiinassa heille ystävällisenä kansana.

Lumi ja Pyry sijoitetaan Ähtäriin rakennettuun pandataloon. Ähtäri Zoon hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) oli mukana Kiinassa hakemassa pandoja. Hän kertoo, että pandojen siirtäminen Suomeen oli valtavan mediahuomion kohteena myös Kiinassa.

Savolan puhe Dujiangyanin pandakeskuksessa välittyi noin 360 miljoonalle kiinalaiselle, eli kansanedustajan mukaan ”hieman useammalle kuin keskustan tupailloissa noin keskimäärin”.

–Tämä on heidän kansalliseläimensä ja kansallisylpeys. Sehän se on iso juttu. Kiina katsoo hyvin valikoiden, mille maille se antaa pandoja. Se on Kiinan ylin huomionosoitus jollekin maalle ja kiitos yhteistyöstä, Savola selittää kiinnostusta Uudelle Suomelle.

Pandoja Helsingissä vastaanottanut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) näkeekin, että pandojen tulo on pitkäaikaisen metsäalan yhteistyön huipennus.

–Pandojen tulo on tämän metsäpolitiikan huipennus. Metsät ovat pandojen luontainen elinympäristö ja sitä kautta kiinalaiset haluavat pitää metsistään parempaa huolta ja suomalaista osaamista siinä tarvitaan, Leppä toteaa Uudelle Suomelle.

Lumi ja Pyry ovat Suomessa 15-vuotisella vuokrasopimuksella. Leppä kertoo, että sopimukseen on kirjattu kohta myös pandojen lisääntymisestä. Juhlapuheessaan suurlähettiläs Li toivoikin, että jo vuoden päästä Suomessa olisi uusia pandoja.

–Se on yksi osa sitä, miksi kiinalaiset haluavat, että pandoja on heidän tarkasti valitsemissaan maissa ja olosuhteissa, että ne lisääntyisivät, sanoo Leppä.

–Siksi halutaan kokeilla myös olosuhteita, joita meillä täällä on. On lunta ja pyryä kumpaakin, neljä selkeää vuodenaikaa, valoa eri tavalla kuin mitä Kiinassa ja niin edelleen. Jos tämä kaikki aikaansaisi sen, että lisääntyminen onnistuisi. Sitä me kaikki toivomme.