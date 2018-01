Näkökulma: Peli Sauli Niinistön takana sai jo härskejä piirteitä

Suomen presidentinvaalit vuonna 2018 etenevät kohti loppuhuipennusta, kun ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestys on parhaillaan täydessä käynnissä ja varsinaiseen vaalipäiväänkin on aikaa enää runsas viikko.

Viimeiset mielipidemittaukset, Alma Median ja Helsingin Sanomien, antavat istuvalle tasavallan presidentille Sauli Niinistölle 58 ja 68 prosentin kannatuksen. Valitsijayhdistyksen ehdokkaan etumatka on kaventunut huikeimmista 80 prosentin galluplukemista odotetusti, mutta se on edelleen erittäin merkittävä verrattuna kilpailijoihin.

Toisena on sitkeästi vihreiden ehdokas Pekka Haavisto 14 ja 11 prosentin lukemillaan, mutta kisaan viimeisenä tullut valitsijayhdistyksen Paavo Väyrynen hengittää jo niskaan 7 ja 8 prosentillaan.

Laura Huhtasaari (ps.) saa mittauksissa 6 ja 4 prosenttia, Matti Vanhanen (kesk.) 5 ja 3, Merja Kyllönen (vas.) 4 ja 3, Tuula Haatainen (sd.) 4 ja 2 sekä Nils Torvalds (r.) 2 ja 1 prosenttia.

Kisassa onkin nyt yllättävän paljon samaa kuin vuoden 2012 vaaleissa, jolloin kärkeen ensimmäisellä kierroksella sijoittuivat Niinistö, Haavisto ja Väyrynen. Kaksi jälkimmäistä olivat lopulta varsin tasapäisiä, kuten he olivat ennen viime vaaleja tehdyissä gallupeissakin.

Jos Väyrysen ja Huhtasaaren mittaustulokset lasketaan nyt yhteen, on summa hyvin sama kuin Haavistolla. On siis mahdollista, että nämä kaksi euroon ja maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvaa ehdokasta vie ääniä toinen toiseltaan.

Kun kisa on nyt loppusuoralla, on myös peli koventunut ja saanut myös härskejä piirteitä. Sekin oli arvattavaa varsinkin siitä päivästä lähtien, kun Väyrynen lähti ja pääsi mukaan. Hän on ensisijaisesti yrittänyt kalastaa kannatusta sieltä, mistä sitä eniten on saatavissa: Niinistön laarista.

Väyrynen on syyttänyt istuvaa presidenttiä ja entistä valtiovarainministeriä muun muassa siitä, että tämä olisi ajanut Suomen ”perustuslakia rikkoen osaksi euroaluetta”. Väite, jota voi pitää härskinä, on todistettu perättömäksi, mutta tätä mieltä olevien päitä sekään tuskin on kääntänyt.

Väyrynen on kääntynyt tällä viikolla ankarasti myös Huhtasaarta vastaan, koska tämä on tuonut esille hänen äänestyskäyttäytymisensä Eurooppa- ja pakolaisasioissa. Väyrynen sanoo olevansa pettynyt siitä, että Huhtasaari on ottanut hänet ”hyökkäystensä maalitauluksi”.

Kuinka ollakaan Väyrynen liittyy myös presidentinvaalien kautta tällä viikolla pelattuun härskiin peliin pääministeri Juha Sipilää (kesk.) vastaan.

SDP:n puoluelehdessä Demokraatissa julkaistiin kirjoitus, jossa kehotettiin suurin kirjaimin äänestämään näissä vaaleissa Väyrystä, mikä antaisi ”äkkilähdön Sipilälle”. Järkeily menisi niin, että Väyrysen menestys Sipilän tukemaa Vanhasta vastaan johtaisi pääministerin lähtöön.

Saatiin tällä viikolla vaaleihin myös elementti, joka oli täysin yllätyksellinen, joidenkin mielestä varmaan myös härski. Eduskunnan ulkopuolisen Liberaalipuolue – Vapaus valita –puolueen (entinen Viskipuolue) puoluesihteeri Tuomas Tiainen kertoi löytäneensä ehdokas Huhtasaaren Jyväskylän yliopistolle tekemästä lopputyöstä kopiointia. Asiasta nousi kohu läpi median, ja yliopisto selvittää parhaillaan väitteen todenperäisyyttä.

Miksi pienpuolueen aktiivi toi asiansa esille juuri nyt? Siitä voi kukin tehdä omia johtopäätöksiä tästä puoluesihteeri Tiaisen kirjoituksesta: http://tiaintu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249212-laura-huhtasaaren-gradu-on-plagioitu

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.