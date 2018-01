Sote-uudistus sittenkin EU:n syyniin? Nerg: Arviointi nyt käynnissä

Ministeriöissä arvioidaan virkatyönä, pitäisikö valinnanvapauslait vielä lähettää Euroopan komissiolle ilmoitusmenettelyä varten. Asian vahvistaa Uudelle Suomelle valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg.

Aiemmin hallituksesta on kerrottu, ettei ilmoitusmenettelyä käynnistetä.

Poliittista päätöstä niin sanottuun notifiointiin ryhtymisestä ei siis ole tehty. Valinnanvapauslakeja viilataan nyt viime vuoden lopussa pidetyn lausuntokierroksen jälkeen. Osana sitä arvioidaan myös Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) kantaa, että lait tulisi lähettää vielä Euroopan komission tarkasteluun.

Notifioinnin taustalla on kysymys siitä, voiko uusi valinnanvapausjärjestelmä rikkoa EU:n kilpailusäädöksiä. KHO katsoo, että lokakuussa esiteltyihin valinnanvapauden lakiluonnoksiin kytkeytyy merkittäviä taloudellisia ja juridisia riskejä.

Sote-uudistuksessa esitetään, että julkinen järjestäjä tuottaa jatkossa esimerkiksi terveyspalveluita maakunnallisena liikelaitoksena yksityisten yritysten rinnalla. Liikelaitosten asema on hyvin erilainen kuin yritysten, vaikka ne osin kilpailevatkin samoilla markkinoilla. Liikelaitokset eivät esimerkiksi ole yhteisöverovelvollisia toisin kuin yritykset.

KHO:n mukaan koko sote-uudistus ei lepää oikeudellisesti vakaalla pohjalla, jos asiaa ei selvitetä notifioinnilla. Myös viime lokakuussa valmistuneessa lakiluonnoksessa myönnetään, että ”täysin varmaa vastausta [--] on mahdotonta antaa”.

–Esitysluonnoksessa tuodaan esille käsityksiä puolesta ja vastaan sen suhteen, onko siinä ehdotettavien [maakunnallisten] liikelaitosten kohdalla kyseessä taloudellinen toiminta, ja siitä, katsotaanko liikelaitosten saavan unionioikeudessa tarkoitettua valtiontukea, täsmentää KHO:n kansliapäällikkö Toni Kaarressalo Uudelle Suomelle.

–Tätä ei voida sitovasti Suomessa ratkaista, mutta notifikaatio komissiolle selvittäisi asian suuntaan tai toiseen poistaen tähän liittyviä merkittäviä juridisia ja taloudellisia riskejä.

Käytännössä tämä tarkoittaa Kaarresalon mukaan sitä, että jos vaikkapa yksittäinen yritys tekee valinnanvapauslakeihin liittyen valituksen, ei suomalainen tuomioistuin voisi asiaa ratkaista ilman EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisua.

KHO:n kansliapäällikkö Toni Kaarressalo täsmentää, että kannanotto koskee vain lakiluonnosta. Lausuntokierroksen jälkeen mahdollisesti tehtyihin muotoiluihin hän ei ole tutustunut, eikä pysty niitä arvioimaan.

Pykäliä onkin valtiovarainministeriön Nergin mukaan viilattu lausuntokierroksen jälkeen mutta työ on kesken. Samalla on hänen mukaansa jatkettu virkavalmistelua notifioinnin aloittamisesta. Työtä on tehty jo jonkin aikaa, Nerg sanoo. Euroopan komissiolle lähetettävän notifikaation voi tehdä ainoastaan valtioneuvosto eli hallitus.

KHO:n mukaan kuka hyvänsä voi tehdä asiasta kantelun. Sen ratkaisu ei ole kuitenkaan oikeudellisesti samalla tavalla sitova kuin notifikaation.

–Tällöinkin asia voi tulla komission käsittelyyn, mutta tätä kautta ei voida saada oikeudellisesti merkityksellistä ”vihreää valoa”, Kaarressalo täsmentää.

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne arvioi aiemmin tällä viikolla Kuntalehdessä, että jos notifiointiin ryhdyttäisiin, ensi lokakuulle kaavaillut maakuntavaalit tulisi siirtää keväällä 2019 eduskuntavaalien yhteyteen. Notifiointi kestää hänen arvionsa mukaan noin puoli vuotta.