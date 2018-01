Antti Rinne vaatii Juha Sipilältä vastausta: Aikooko hallitus kajota yleissitovuuteen?

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vaatii pääministeri Juha Sipilää kertomaan hallituksen kannan yleissitovuuteen ja irtisanomissuojaan. Vaatimuksen takana on MustRead-sivuston haastattelu, jossa työministeri Jari Lindström (sin.) puhuu työmarkkinoiden rakenteiden muuttamisesta.

Artikkelin mukaan Suomessa on edessä keskustelu ”työehtosopimusten yleissitovuudesta ja irtisanomissuojasta”. Tämä ei kuitenkaan MustReadin haastattelussa ole suoraan Lindströmin suussa, vaan toimittajan tekstiä. Lindström sen sijaan sanoo:

– Jos haluamme liki 80 prosentin työllisyysasteen, se ei onnistu näillä rakenteilla. Haluammeko me, että mahdollisimman moni on mukana työelämässä jollakin panoksella? On paljon työttömyyttä, mutta ei kykyä maksaa riittävää hintaa työpanoksesta, pitääkö valtion tulla tässä mukaan? Lindström kyselee.

Rinne tarttuu haastatteluun.

– Kuinka paljon työministeri haluaa leikata suomalaisten palkkoja? Onko tämä hallituksen virallinen kanta? Pääministeri Sipilä piileksi työttömiä rankaisevan aktiivimallin kohdalla liian pitkään. Sama peli ei vetele enää. Sipilän on kerrottava suoraan, aikooko hallitus kajota yleissitovuuteen ja irtisanomissuojaan. Nyt on turha leikkiä kuurupiiloa. Nyt on selityksen paikka, Rinne vaatii tiedotteessaan perjantaina.