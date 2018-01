Sanaharkka yleissitovuudesta: ”Työministeriä ei selvästi työmarkkinarauha kiinnosta”

Työministeri Jari Lindström (sin.) ja kansanedustaja, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson käyvät Twitterissä väittelyä yleissitovuudesta ja Lindströmin sitä koskeneesta lausunnosta.

– Työministeri väläyttelee työehtosopimuksien yleissitovuuteen ja irtisanomissuojaan puuttumista keskellä meneillään olevaa liittokierrosta, kun SAK jo valmiiksi on kutsunut koolle suurmielenilmauksen aktiivimallin takia. Työministeriä ei selvästi työmarkkinarauha kiinnosta, Andersson toteaa.

Lindström kiistää väläyttäneensä yleissitovuuteen puuttumista.

– No voi että. En VÄLÄYTTELE. Luetun ymmärtäminen tuntuu nyt olevan kummallisen vaikeaa vasemmalla laidalla, ministeri vastasi Anderssonille.

Lindström korostaa, että hänen mielestään seuraava ja seuraavat hallitukset joutuvat miettimään suhtautumistaan yleissitovuuteen, irtisanomissuojaan ja muihin periaatteellisiin kysymyksiin, joita ministeri kuvailee ”todella isoiksi kysymyksiksi”.

–Jos siis halutaan taata nykyistä merkittävästi suurempi työllisyysaste, hän toteaa.

Lindström korostaa itse kannattavansa yleissitovuutta.

Anderssonin mukaan Suomessa on jo kansainvälisesti verrattuna heikko irtisanomissuoja, jota hänen tulkintansa mukaan nyt halutaan heikentää lisää.

Andersson korostaa lauantaina julkaisemassaan tiedotteessa, että suomalaista työehtosopimusjärjestelmää kyseenalaistavat lausunnot ovat erityisen vastuuttomia meneillään olevan liittokierroksen aikana.

–Työntekijöille muodostuu Lindströmin lausunnoista kuvaa, jossa hallituksella on positiivisista talousnäkymistä huolimatta tarjolla vain raippaa, matalapalkkatyötä ja työehtojen polkemista, hän sanoo.

Andersson arvostelee hallituksen työllisyyspolitiikkaa myös yleisemmin ja sanoo sen osoittautuneen kyvyttömäksi vastaamaan 2010-luvun haasteisiin.

- Suomen menestyminen nykyaikaisessa taloudessa voi perustua vain korkeaan osaamiseen ja innovaatioihin. Koulutusleikkauksien, työvoimakustannuksien polkemisen ja työttömien kurittamisen sijasta tarvitsemme talouden rakennemuutosta tukevaa elinkeinopolitiikkaa ja kokonaisvaltaisen sosiaaliturvajärjestelmän remontin, joka vapauttaa työttömät tekemään töitä sen sijasta, että heitä pompotellaan yhä

Väittely yleissitovuudesta sai alkunsa Jari Lindströmin perjantaina MustRead-sivustolle antamasta haastattelusta.

Artikkelin mukaan Suomessa on edessä keskustelu ”työehtosopimusten yleissitovuudesta ja irtisanomissuojasta”. Tämä ei kuitenkaan MustReadin haastattelussa ole suoraan Lindströmin suussa, vaan toimittajan tekstiä. Lindström sen sijaan sanoo:

– Jos haluamme liki 80 prosentin työllisyysasteen, se ei onnistu näillä rakenteilla. Haluammeko me, että mahdollisimman moni on mukana työelämässä jollakin panoksella? On paljon työttömyyttä, mutta ei kykyä maksaa riittävää hintaa työpanoksesta, pitääkö valtion tulla tässä mukaan?

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne tarttui lausuntoon jo perjantaina kysymällä kuinka paljon työministeri haluaa leikata suomalaisten palkkoja ja onko kyseessä hallituksen virallinen kanta.

–Pääministeri Sipilä piileksi työttömiä rankaisevan aktiivimallin kohdalla liian pitkään. Sama peli ei vetele enää. Sipilän on kerrottava suoraan, aikooko hallitus kajota yleissitovuuteen ja irtisanomissuojaan. Nyt on turha leikkiä kuurupiiloa. Nyt on selityksen paikka, Rinne vaati.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen osallistui Twitter-keskusteluun toteamalla, että ”järkevien osapuolten kesken pitää voida hakea järkeviä uudistuksia”.

–Ja kaikki muut Pohjoismaat pärjäävät ilman yleissitovuutta, niissä on alhaisempi työttömyys ja pääosin korkeammat palkat, Vartiainen kommentoi.

