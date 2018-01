Petteri Orpo aktiivimallista: ”Jos tulee kohtuuttomia tilanteita, me korjaamme sitä”

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo puolusti rajua arvostelua herättänyttä aktiivimallia puheessaan ennen kokoomuksen puoluevaltuuston kokousta lauantaina.

–Kyse on siitä, että Suomi voi olla niin hyvinvoiva ja vauras maa vain sillä, että mahdollisimman moni ihminen, joka on työikäinen ja työkykyinen pääsee töihin, on töissä, pystyy kantamaan itsestään huolta, huolta läheisistään, pystyy sitä kautta veroja maksamalla kantamaan huolta kaikkien ihmisten pärjäämisestä, hän totesi.

Orpo korosti, että työttömän vaara joutua köyhyyteen ja syrjäytyä on kymmenenkertainen.

–Siksi me teemme kaiken mitä pystymme sen eteen, että ihmiset saavat töitä. Tärkeää on, että pidämme huolta meidän kilpailukyvystämme, että meidän yritykset saa tuotteita maailmalle. Tärkeää on se, että uudistamme työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa ja verotusta niin, että työtä kannattaa tarjota ja sitä kannattaa ottaa vastaan.

Orpon mukaan hallituksen valitsema aktiivimalli oli kaikkein lievin pöydällä olleista malleista. Sitä ollaan valtiovarainministeri mukaan myös valmiita korjaamaan tarvittaessa.

–On sovittu eduskunnassa, nyt kun tämä lähtee käyntiin, että jos tulee kohtuuttomia tilanteita, me korjaamme sitä mallia. Tämä on ihan selvä asia. On aivan selvää, että näin nyt mennään ja sitten keväällä katsotaan, jos korjattavaa on, niin asiaan palataan, Orpo totesi.

