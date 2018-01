Ex-ulkoministeri jyrähtää asekaupoista: ”Periaatteet ovat tälle hallitukselle paperia”

Entinen ulkoministeri, SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja arvostelee kovin sanoin Suomen asevientiä.

– Periaatteet ovat tälle hallitukselle paperia, nyt se on jo faktaa miten suomalaisia aseita on päätynyt Jemenin julmaan sodankäyntiin. Huomio kiinnittyy molempien Niinistöjen käyttämään selitykseen, jossa korostetaan että Saudien johtama liittoutuma toimii Jemenissä sen ”laillisen hallituksen” pyynnöstä. Samalla periaatteella voitaisiin toimittaa aseita myös Syyrian ”laillisen hallituksen” tukijoille, hän kirjoittaa Facebookissa.

Helsingin Sanomat kysyi presidenttiehdokkailta sunnuntaina, on hyväksyttävää, että Suomi myöntää asevientilupia sotaa käyviin maihin, kuten Jemenissä sotivaan Arabiemiraatteihin.

– Suomi noudattaa asekauppasopimuksen yhteisiä kriteereitä ja muita kansainvälisiä sitoumuksia. Jemenin tilanne on erittäin huolestuttava. Arabiemiraatit toimii maassa Jemenin laillisen hallituksen pyynnöstä ja tukena. Siitä huolimatta ­alueen viimeaikaisen huolestuttavan kehityksen vuoksi Suomen tulisi suhtautua uusiin asevientilupiin jatkossa pidättyvästi, istuva presidentti Sauli Niinistö vastasi.

Aseviennin Lähi-itään nosti viime viikolla esiin myös kansanedustaja, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan jäsen Paavo Arhinmäki (vas.), jonka mukaan Suomen asevienti on saatava loppumaan Lähi-idän sotaa käyviin maihin.

– Jemenin humanitaarista kriisiä voi verrata Syyriaan. Siitä huolimatta Suomen hallitus on antanut sotilastarvikkeiden vientilupia Arabiemiraatteihin. Nyt asiasta on kiistattomia todisteita, joten hallituksen on aika vihdoin avata silmänsä sille, miten suomalaisia sotilastarvikkeita käytetään Jemenin sisällissodassa, hän sanoi tiedotteessaan.

Valtioneuvosto päätti viime viikolla pidentää Patrian asevientilupaa Arabiemiraatteihin varaosatoimitusten osalta. Päätös tehtiin samaan aikaan, kun Patrian valmistamasta panssariajoneuvosta Jemenin sodassa syntyi kohu.

Lue lisää:

Kun sotapanssarista nousi kohu, hallitus päätti jo jatkoluvasta: ”Rikkooko Suomi kansainvälisiä sopimuksia?”

”Tämä ei liene yllätys puolustusministeri Niinistölle” – Suomalaisyhtiön panssari kuvattiin Jemenin sodassa

Entisen rauhanturvaajan kova ulostulo: ”Suomi on osaltaan lietsomassa kansainvälisiä konflikteja”

Paavo Arhinmäki haluaa perua Patrian luvan – ”Ilmeistä että voidaan käyttää siviilejä vastaan”