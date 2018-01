Sauli Niinistöltä kuitti Paavo Väyryselle MTV:llä: ”Meistä vain toinen on ollut hyväksymässä pahamaineista sopimusta ja se olit sinä”

Sauli Niinistö ja Paavo Väyrynen kävivät Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä kiivaan väittelyn MTV:n presidentinvaalitentissä sunnuntaina. Väyrynen syytti Niinistöä Suomen viemisestä ”askel askeleelta” Natoon.

–Sauli Niinistön puheet eivät ole olleet selviä. Hän sanoo, että liittoutumattomuus on hyvä asia, mutta hänen johdollaan on menty juuri siihen suuntaan, että Venäjällä ajatellaan, että me olemme kuin Nato. Minun mielestäni meidän pitää ehdottomasti selventää Suomen asemaa sotilaallisesti liittoutumattomana maana, Väyrynen totesi.

Niinistö toisti kantansa, jonka mukaan on hyvä, että Suomella on optio Natoon liittymisestä.

–Toiset ajattelevat, että Natoon nyt – ja toiset, ettei koskaan. Voimassa on useamman eduskunnan hyväksymä lausuma siitä, että on mahdollisuus liittyä. Minusta se on hyvä. Jos olosuhteet säilyvät tällaisina, en näe syytä liittyä. Mutta olosuhteet voivat muuttua tavalla, jota emme voi edes kuvitella, hän linjasi.

–Paavolle joudun sanomaan, että olen johdonmukaisesti vaatinut, että kansaa kuullaan. Salakuljettaminen (Natoon) neljän miljoonan katseen edessä, se on aika julkista kuljettamista, eikä sellaista edes ole, Niinistö jatkoi.

Väyrysen mukaan siihen, että Suomea ollaan asteittain viemässä Natoon viittaavat muun muassa isäntämaasopimus, sotaharjoitukset ja Euroopan yhteisen puolustuksen puolesta puhuminen.

–Tämä kaikki johtaa siihen, että Venäjä alkaa pitää meitä vihollisena ja sitten sinä sanot, että pitää liittyä Natoon, hän vastasi Niinistölle.

Niinistö puolestaan huomautti, että heistä vain toinen, Väyrynen, oli hyväksymässä Euroopan unionin uutta perussopimusta Lissabonin sopimusta, jota kriitikot ovat luonnehtineet askeleeksi kohti Euroopan liittovaltiota

– Meistä vain toinen on ollut hyväksymässä pahamaineista Lissabonin sopimusta ja se olit Paavo sinä, Niinistö kuittasi.

