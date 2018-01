Feministipuolue pitää presidentin kanslian lähettämiä viestejä painostavina – ”Kiitos jos oikaiset”

Feministinen puolue pisti viime metreillä lusikkansa presidentinvaalitaistoon julkistamalla tasavallan presidentin kanslian yhteydenoton puolueen puheenjohtajaan. Pienpuolueen puheenjohtaja Katju Aro kertoo kokeneensa syyskuiset viestit ”painostaviksi”, mutta presidentin kansliassa oikaisupyyntöä pidetään tavanomaisena.

Feministinen puolue tiedotti maanantaina vaaliviikon alkajaisiksi, että presidentin kanslia vaati Feminististä puoluetta oikaisemaan lehtihaastattelussa esitettyä tulkintaansa presidentti Sauli Niinistön puheista. Kyse on syyskuisesta tapauksesta, jolloin puheenjohtaja Katju Aro sai ”henkilökohtaisen sähköpostikirjeen tasavallan presidentin kansliasta”.

– Seuranneessa viestivaihdossa Aroa pyydettiin muuttamaan hänen antamansa suoran haastattelusitaatin sisältöä. Puolue päätti harkinnan jälkeen kertoa viesteistä julkisesti, koska se toivoo asiasta keskustelua vielä ennen seuraavan presidentin valintaa, Feministinen puolue tiedottaa.

Yhteydenotto koski Hufvudstadsbladetissa 24. syyskuuta julkaistua juttua. Aro vaati haastattelussa presidenttiehdokkaita puolustamaan ihmisoikeuksia haastavissakin tilanteissa.

– Sitä nykyinen presidenttimme ei ole tehnyt puhuessaan kahdesta ääripäästä maahanmuuttokeskustelussa, Aro kritisoi haastattelussa, jonka otsikkoon presidentin puheiden kritisoiminen oli nostettu.

Kanslia huomauttaa sähköpostiviestissään Arolle, että ”tasavallan presidentti ei ole puhunut maahanmuuttokeskustelun ääripäistä mainitsemissasi puheissa tai muissakaan puheissa”. Erityisavustaja myös kysyy Arolta, ”missä presidentti on puhunut ääripäistä”.

Presidentti Niinistö ei ole käyttänyt nimenomaista sanaa ”ääripäät” puheissaan. Sen sijaan hänen kannanottonsa niin sanotun ”tolkun ajan” puolesta on katsottu vahvistukseksi kiistanalaiselle väitteelle, että Suomen maahanmuuttokeskustelussa olisi esillä lähinnä kaksi ääripäätä. Ääripäistä ja niiden välissä olevista ”tolkun ihmisistä” kirjoitti kirjailija Jyrki Paretskoi kolumnissaan, johon Niinistö viittasi puheessaan valtiopäivien avajaisissa helmikuussa 2016.

– Olemme oppineet perusteellisesti haukkumaan toinen toisemme. On haukuttu miehet, on haukuttu naiset, on haukuttu suvaitsevaiset ja suvaitsemattomat, ja sitten hyväksi lopuksi poliisitkin; olemme perin itsemme haukkuneet. - - - Tässä suhteessa olisi todellakin tolkun aika, kuten kirjailija Paretskoi Iisalmen Sanomissa kirjoitti, Niinistö sanoi.

Tolkkukommenteilla myös Feministisen puolueen Aro perustelee Hbl:lle antamaansa lausuntoa.

– Tasavallan presidentin kanslian mukaan Sauli Niinistö ei ole käyttänyt sanaa ääripää. Aro viittasi kuitenkin sitaatissaan laajasti jaettuun tulkintaan Niinistön tolkun ihmistä koskevien puheiden merkityksistä ja kieltäytyi tekemästä oikaisua. Hän kertoi olevansa valmis jatkamaan keskustelua aiheesta julkisesti, Feministinen puolue toteaa tiedotteessaan.

Presidentinkanslia avasi viestittelyn

Presidentinkanslia on vastauksena Feministiselle puolueelle toimittanut muun muassa Uudelle Suomelle viestit (luettavissa jutun alaosassa), jotka Niinistön erityisavustaja taannoin lähetti Katju Arolle. Toisessa viestissään avustaja kiittää Aroa ”jos oikaiset samalla myös tämän tiedon HBL:n suuntaan”. Lisäksi viestissä korostetaan, että presidentti Niinistö on useaan otteeseen tuominnut rasismin kannanotoissaan.

Feministinen puolue pitää erikoisena sitä, että vahvasta gallupsuosiosta ja laajasta medianäkyvyydestä nauttivan presidentin kanslia katsoo aiheelliseksi tarttua pienen poliittisen toimijan kannanottoihin yksityisillä viesteillä. Puolueen mielestä vallanpitäjiin kriittisesti suhtautuvaa ”keskustelua tulee avoimessa demokratiassa kuunnella, ei vaientaa”.

– Yhteydenotto hätkähdytti ja koin viestit niiden kohteliaasta sävystä huolimatta painostaviksi. Olin juuri tulossa puoluekokouksesta, jossa kanta oli yhdessä päätetty. Olimme tehneet poliittisen päätöksen osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja nyt presidentin kanslia pyysi meitä muuttamaan jo julkaistussa haastattelussa sanomiani asioita, Aro sanoo tiedotteessa.

Feministinen puolue katsoo yhä, että ”presidentin maltillisuutta peräänkuuluttavat ja pakolaissopimuksia kyseenalaistavat kannanotot ovat tukeneet hallituksen kireää [turvapaikka]politiikkaa”.

– Tolkun ihmisen kultaisen keskitien käsitteellä presidentti on luonut keskusteluun jakolinjat, jotka erottavat presidentin kanssa eri mieltä olevat ei-tolkullisiin ääripäihin.

Feministinen puolue ei tue presidentinvaaleissa mitään ehdokasta. Uusi Suomi ei heti maanantaina tavoittanut Aroa kommentoimaan, onko puolue kuitenkin jotain ehdokasta tai ehdokkaita vastaan.

Alla viestit, jotka tasavallan presidentin erityisavustaja Juuso Rönnholm lähetti Katju Arolle liittyen Hbl:n haastatteluun. Viestien välissä Aro vastasi avustajalle viitaten presidentin pitämiin puheisiin uutena vuotena sekä valtiopäivien avajaisissa.

”Hyvä Katju Aro,

Otitte kantaa maahanmuuttokeskusteluun HBL:n haastattelussa. Vaaditte tasavallan presidenttiä tuomitsemaan rasismin. Lisäksi kiinnitin huomioni erityisesti seuraavaan kohtaan haastattelussa:

Människorättsfrågorna är värdelösa om man inte står upp och försvarar dem just då de är som mest hotade. Det har vår nuvarande president inte riktigt insett när han talat om två ytterligheter i migrationsdebatten, säger Katju Aro.

Kysyisin, missä presidentti on puhunut ääripäistä?

Lisäksi haluan saattaa tietoonne, että presidentti on useampaan otteeseen tuominnut rasismin. Hän on tehnyt niin myös koko maailman silmien edessä puhuessaan viime vuonna YK:n yleiskokouksessa. Näin hän sanoi puheessaan: ”Ahdasmielinen nationalismi, rasismi ja väkivaltainen ääriliikehdintä ovat nousussa. Nämä tuhoisat ideologiat on pysäytettävä.”

Saman kokouksen yhteydessä hän lausui suomalaismedialle mm. että rasismi on rikos. http://www.is.fi/kotimaa/art-2000001264366.html

Maaliskuussa 2016 presidentti Niinistö kiinnitti rasismiin huomiota myös FB-päivityksessään: ”Jos­kus jär­kyt­tyy jo heti aa­mus­ta. Tä­nään kävi niin. Valt­te­ri, 11-vuo­ti­as poi­ka, ker­toi tv:ssä ko­ke­muk­sis­taan. Hän­tä syr­ji­tään ja ni­mi­tel­lään ihon­vä­rin­sä vuok­si, bus­si­kin saat­taa jät­tää poi­mi­mat­ta hä­net kyy­tiin. Täl­lais­ta vää­ryyt­tä ei saa Suo­mes­sa ta­pah­tua. Valt­te­ri an­toi roh­ke­an mal­lin ra­sis­min vas­tai­sel­le vii­kol­le!”

Nämä ovat esimerkkejä siitä, missä ja miten presidentti on rasismiin puuttunut.

Suomessa käydään nyt paljon keskustelua liittyen rasismiin ja maahanmuuttoon. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että keskustelu olisi rakentavaa ja että siinä pysyttäisiin tosiasioissa.”

Toinen sähköposti oli kanslian mukaan seuraavanlainen:

”Hei Katju,

Tasavallan presidentti ei ole puhunut maahanmuuttokeskustelun ääripäistä mainitsemissasi puheissa tai muissakaan puheissa. Liitän erityisesti vuoden 2016 puheet tähän. Oletkohan lukenut näitä? Kaikki puheet löytyvät tasavallan presidentin kanslian sivuilla tpk.fi<http://tpk.fi/>.

Kiitos jos oikaiset samalla myös tämän tiedon HBL:n suuntaan.”