Kokoomuksen sote-kansanedustaja: ”Vakava riski – maakuntauudistus livahtaa voimaan”

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen valmistelema maakuntauudistus on pureksittava ja läpivalaistava, vaatii hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa blogissaan.

Sarkomaan mukaan on olemassa ”vakava riski, että maakuntauudistus livahtaa voimaan huomaamatta valinnanvapauskeskustelun suojissa”. Hän muistuttaa, että perustuslakivaliokunta on vaatinut muutoksia myös maakuntauudistukseen.

–Pääkysymys on, kyetäänkö 18 maakunnan mallilla turvaamaan yhdenvertaiset palvelut kaikkialla Suomessa. Useissa asiantuntija-arvioissa 18 maakuntaa on pidetty liian suurena määränä suhteessa uudistuksen kunnianhimoisiin tavoitteisiin, kirjoittaa Sarkomaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän sote-vastaavaksi nimitetty Sarkomaa kertoo, että nyt vain 8 maakunnassa on yli 200 000 asukasta. Tätä on hänen mukaansa pidetty riittävänä asukasmääränä, jotta maakunta kykenee järjestämään kaikki lakien vaatimat sote-palvelut. Hän pohtii, voiko maakuntauudistus törmätä perustuslakiin liian pienien maakuntien vuoksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijaryhmä päätyi viime lokakuussa kritisoimaan maakuntien lukumäärää liian suureksi palveluiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

–Keskeinen pohdinnan paikka on myös se, onko maakuntamallissa perustuslakiin kompastuvia kohtia? Ja mitkä ovat uudistuksen suurimmat riskit ja miten niitä voisi vielä pienentää? Tiivistettynä voi sanoa, että mitä enemmän on maakuntia, sitä haastavampaa on turvata yhdenvertaiset palvelut. Sitä vaikeampaa on saavuttaa tehokkuutta ja kustannusvaikuttavuutta.

Maakuntauudistus on osa hallituksen valmistelemaa sote-uudistusta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakuntauudistuksen myötä maakuntien harteille. Maakunnille valitaan vaaleilla omat valtuustot ja ensimmäiset vaalit on määrä järjestää jo lokakuussa.

Sarkomaa vaatii, että maakuntahallinnosta olisi käytävä ”kunnollinen keskustelu”.

–Tarvetta on vakuuttaville vaikutusarvioinneille etenkin maakuntien välisistä eroista, kantokyvystä ja maakuntahallinnon vaikutuksista ja kustannuksista. On varmistettava, että menot eivät kasva ja että hyötyjä saadaan ihmisten arkeen. Veronmaksajan taakkaa ei ole varaa eikä lupaa lisätä. Tavoite on päinvastainen, Sarkomaa toteaa blogissaan.

Sote-uudistus tuo maakuntauudistuksen ohella valinnanvapausmallin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen.

Hallituspuolueista Sarkomaan edustamalle kokoomukselle valinnanvapaus on ollut poliittisesti tärkeä soten osa-alue, kun taas keskusta on halunnut edistää maakuntahallintoa nykyisten maakuntien pohjalta.