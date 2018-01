Ministeriö: Valinnanvapausmalli nyt asiantuntijoiden syyniin – eduskuntaan maaliskuussa

Sote-uudistuksen valinnanvapautta koskevan lakiesityksen luonnos on lähetetty lainsäädännön arviointineuvostolle. Sosiaali- ja terveysministeriö on nyt julkistanut lakiluonnoksen, jota korjattiin joulukuussa päättyneen lausuntokierroksen jälkeen. Eduskuntaan lait on tarkoitus toimittaa maaliskuussa.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen toimija, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja vaikutusarvioinneista. Valinnanvapauslakiin saattaa tulla vielä muutoksia arvioinnin perusteella.

Lausuntopalautteen pohjalta hallitus kertoo täsmentäneensä asiakassuunnitelman roolia, Kelan tiedonsaantivaltuuksia ja tuottajien korvausperusteita on täsmennetty. Tuottajien korvausperusteiden tarkemmat määrittelyt ja sopimusmallit on tarkoitus lähettää lausunnolle maaliskuussa.

Jo ennen joulua hallitus linjasi, että asiakassetelin käyttöä rajataan erikoissairaanhoidon osalta. Myös tulevien sote-keskusten palveluvalikoimaa täsmennettiin.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) nosti aiemmin omassa lausunnossaan esille, että uudet valinnanvapauslait voisivat toteutuessaan olla ristiriidassa EU:n kilpailusäädösten kanssa. KHO ehdotti, että hallitus käynnistäisi ilmoitusmenettelyn EU:n komissiolle, jotta komissio voisi selvittää asian.

Ministeriö ei julkisuuteen toimittamassaan tiedotteessa ota asiaan kantaa. Lakiluonnoksessa kuitenkin edelleen todetaan, että ”(t)äysin varmaa vastausta siitä, millainen on esitettävän valinnanvapausjärjestelmän EU-valtiontukioikeudellinen luonne, on mahdotonta antaa”.

Hallituksen tavoitteena on, että eduskunta päättäisi kaikista maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvistä laeista kesäkuussa 2018 ja uudistus tulisi voimaan 1.1.2020.