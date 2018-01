Presidenttiehdokkaat paljastivat terveystietonsa – Niinistö: Olen yhä nikotiiniriippuvainen

Presidenttiehdokkaat kertoivat avoimesti omasta terveydentilastaan Iltalehden järjestämässä vaalitentissä. Kaikki ehdokkaat kertoivat olevansa hyvässä kunnossa presidentin tehtäviin.

Vaalien aikana etenkin keskustan ehdokas Matti Vanhasen terveys on noussut esille, kun hän joutui sydämen rytmihäiriöiden vuoksi jättäytymään sivun viime syksyn vaalitentistä.

–Se sitten joulukuussa sähkösokilla korjattiin kuntoon. Minulla on pysyvä verenpainelääkitys.

Pääministerikaudellaan Vanhanen kärsi nivelvaivoista varpaissa, jotka hoidettiin heti hänen jätettyä pääministerin tehtävät.

Ehdokasjoukon ”ikäpresidentti”, valitsijayhdistyksen ehdokas Paavo Väyrynen kehui olevansa ”hieman nuorempi kuin Donald Trump” ja pärjäävänsä ”siinä missä hänkin”.

–Minun tilanteeni on ollut jo julkisuudessa. Minulla on sepelvaltimotauti, tehty kaksi pallolaajennusta ja saanut niihin lääkitystä. Minulla on ollut eteisvärinää, rytmihäiriö, joka on saatu kuntoon. Polvi vaihdettu kuten Nils Torvaldsilla. Aika tyypillistä 71-vuotiaalle, mutta täydellinen työkunto, Väyrynen sanoo.

Koripalloa harrastaneelta Torvaldsilta polvet ovat operoitu, eikä hän omien sanojensa mukaan kykene enää lajin pariin.

Istuva presidentti, valitsijayhdistyksen ehdokas Sauli Niinistö puolestaan kertoi kärsivänsä nikotiiniriippuvuudesta ja käyttävänsä nikotiinivalmisteita. Muuten hän kertoi pitävänsä itseään hyväkuntoisena ja liikkuvansa jatkuvasti.

–Olen huono jättämään niitä valmisteita, joilla olisi kuulemma pitänyt päästä (tupakasta) eroon, Niinistö tunnusti.

Vihreiden Pekka Haavisto, SDP:n Tuula Haatainen, vasemmistoliiton Merja Kyllönen sekä perussuomalaisten Laura Huhtasaari kertoivat kaikki olevansa hyvässä terveydentilassa.

–Kyllä joku vaivaa, jos politiikkaan on lähtenyt. Se on tietysti selvä, Kyllönen sanoo.

Aivan vastaavaa riippuvuutta kenelläkään ei ollut kuin Niinistöllä nikotiiniin, vaikka Kyllönen korostikin, että hän on sauna-addikti ja Haatainen kertoi olevansa riippuvainen suklaaseen.