Ilmavoimien komentajalta karu arvio Ylellä: Hävittäjiä ostettava 64 – muuten mietittävä mikä osa Suomesta jää puolustamatta

Suomen Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Sampo Eskelinen katsoo, että HX-hankkeessa Suomen tulisi hankkia yhtä monta hävittäjää kuin Hornet-koneita alun perin ostettiin. Eskelinen kertoo kannastaan Ylen haastattelussa.

Vuonna 1992 tehdyn päätöksen mukaan Suomi hankki 64 Hornet-hävittäjää, joista kaksi on tuhoutunut lento-onnettomuuksissa. Nyt hävittäjiä on hankittava yhtä monta, katsoo Eskelinen tai muuten joudutaan valitsemaan, mitä osaa Suomesta ei puolusteta.

–Suomen poikki lennetään leveimmässä kohdassa puolessa tunnissa ja kapeimmassa reilussa kymmenessä minuutissa. Meillä täytyy olla koneita eri paikoissa, Eskelinen sanoo Ylellä.

Suomelle on HX-hankkeessa tarjottu viittä eri hävittäjämallia ja Ilmavoimat on koelentänyt neljää eri konetta. Julkisuudessa on toisinaan pohdittu, voisiko Suomi hankkia kahta erimallista konetta. Tätä ratkaisua Eskelinen ei pidä hyvänä, vaan katsoo, että se toimisi ainoastaan, jos nyt päädyttäisiin uusimaan vain osa vanhoista Horneteista.