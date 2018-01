Professorien arviointiraportti julki – Vihreiden Aalto: ”Suomen asema koulutuksessa vajoaa”

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto vaatii jälleen Juha Sipilän (kesk.) hallitusta perumaan tehdyt koulutusleikkaukset.

Aalto viittaa talouspolitiikan arviointineuvoston tänään julkistamaan raporttiin. Talous- ja yhteiskuntatieteiden professoreista koostuva neuvosto toteaa, että suomalaisopiskelijoiden tulokset kansainvälisissä vertailuissa ovat laskeneet ja kokonaan ilman toisen asteen tutkintoa jää nyt entistä useampi. Se muistuttaa, että teknologisen kehityksen myötä myös työelämän osaamisvaatimukset kasvavat.

–Suomen asema koulutuksen kärkimaana vajoaa. Suunta on käännettävä nyt. Hallituksen koulutusleikkaukset ovat pahentaneet tilannetta. Koulutusleikkaukset on peruttava ja samalla on tehtävä uudistuksia, jotka auttavat nuoria pysymään ja menestymään koulutiellä, toteaa Aalto.

Talouspolitiikan arviointineuvosto kertoo raportissaan kannattavansa hallituksen tekemiä uudistuksia kuten päivähoitomaksujen alentamista sekä ammatillisen koulutuksen uudistusta, vaikka korostaakin, että näihin sisältyy myös kysymysmerkkejä.

Huolta neuvosto kantaa myös yliopisto-opintoihin jatkavien määrästä ja osuudesta, jotka ovat kääntyneet laskuun. Lääkkeeksi se suosittaa uusien koulutuspaikkojen avaamista. Tätä tukee myös Aalto.

–Sen korjaaminen onnistuu vain lisäämällä resursseja. Opintoja voi suorittaa vain, jos tarjolla on opetusta. Aloituspaikkoja voidaan lisätä vain, jos siihen on rahoitus. Siksi hallituksen koulutusleikkaukset on peruttava.

Vihreät on toistuvasti arvostellut Sipilän hallitusta koulutusleikkauksista ja aiheesta tuli yksi puolueen vaaliteemoista viime kevään kuntavaaleissa.