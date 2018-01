”Aktiivimallilla yritämme pitää ihmisen työelämän syrjässä kiinni” – Petteri Orpo vaatii rohkeutta uudistaa työttömyysturvaa

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vaatii työttömyysturvan uudistusta ja puolustaa aktiivimallia. Hänen mukaan työ on paras tapa vähentää köyhyyttä.

Orpo sanoo valtiovarainministeriön kolumnissa, että liian moni suomalainen ja nuori on yhä vailla työtä, eikä tilannetta voi hyväksyä. Hän huomauttaa, että yhä useammalla alalla on jouduttu etsimään osaajia kotimaan rajojen ulkopuolelta, vaikka Suomen työttömyys on muuta Pohjois-Eurooppaa korkeammalla.

–Kun on töitä, on helpompi saada hyvä ote oman elämänsä peräsimestä, tarttua mahdollisuuksiin ja tehdä valintoja. Aktiivimallilla yritämme pitää ihmisen työelämän syrjässä kiinni. Lyhytkestoinenkin työ, yrittäjyys ja omaehtoinen opiskelu ovat askelmia, joilta on helpompi ponnistaa kokoaikaiseen työhön, Orpo kirjoittaa.

Orpo on kertonut jo aiemmin, että hallituksen valitsema aktiivimalli oli kaikkein lievin pöydällä olleista malleista ja sitä korjataan tarvittaessa. Orpon mukaan ”meillä on tutkittua tietoa ja eri maista saatua kokemusta siitä, että kannustaminen on yksi tapa edistää työllistymistä”.

–Meidän on uskallettava uudistaa myös työttömyysturvaa. Uudistuksen tarpeesta on vallinnut ymmärrys jo pitkään. Oikea hetki uudistamiselle on nyt, kun taloudessa ja työmarkkinoilla on imua, hän kirjoittaa kolumnissaan.

Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan vuoden alusta. Sen kaatamiseen tähtäävä kansalaisaloite on kerännyt jo yli 130 000 allekirjoittajaa ja se etenee eduskunnan käsittelyyn. Lisäksi hallitus on tuomassa tänä vuonna eduskuntaan omatoimisen työnhaun uudistuksen, jota aiemmin kutsuttiin työnhaun aktiivimalliksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on vakuuttanut, että kyse ei ole uudesta aktiivimallista.

Orpo listaa kolumnissaan jo tehtyjä toimia: Yrittäjäksi ryhtymistä on helpotettu ja mahdollistettu opiskelua työvoimapoliittisena koulutuksena. Työnsä menettäneitä tavataan kolmen kuukauden välein. Ensi vuonna käynnistyy reaaliaikainen tulorekisteri, joka Orpon mukaan helpottaa silpputyötä tekevän elämää ja lisää lyhytkestoisen työn vastaanottamisen houkuttelevuutta.

Lue myös:

Petteri Orpo aktiivimallista: ”Jos tulee kohtuuttomia tilanteita, me korjaamme sitä”

”Työtön joutuu kohta ottamaan vastaan mitä tahansa työtä millä tahansa palkalla” – Merja Kyllönen teilaa aktiivimallin

Protesti aktiivimallia vastaan kasvaa – 70 000 jäsenen Insinööriliitto mukaan

Juha Sipilä haastoi yritykset: ”Reilun sadan euron kuukausipanostuksella”

”Hallitus on täysin kuuro ja sokea, jos sivuuttaa palautteen aktiivimallista” – PAM mukaan SAK:n mielenilmaukseen