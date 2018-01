Tapasimme presidenttiehdokkaat – tässä arviot: ”Katsoi syvälle silmiin”, ”lähti sivuraiteille”, ”rempseä”

Uuden Suomen toimitus on haastatellut yhdessä Kauppalehden ja Talouselämän kanssa kaikki presidenttiehdokkaat kuluneen joulu–tammikuun aikana. Niinpä onkin aika koota haastattelut yhteen nyt, kun varsinaiseen vaalipäivään on aikaa enää muutama päivä.

Olemme Uudessa Suomessa tehneet huomiotamme ehdokkaista ja heidän teemoistaan. Kunkin henkilön kohdalta löytyy linkki tekemiimme haastattelujuttuihin.

Tämän kokonaisuuden avulla toivomme auttavamme sinua, hyvä lukija, kun puntaroit omaa äänestyspäätöstäsi. Jos olet äänestänyt ennakkoon, on tässä toivottavasti tarjolla kiinnostavaa luettavaa tulevaisuutta varten.

Tuula Haatainen (sd.)

Tuula Haatainen oli haastattelutilanteessa asiantunteva, mutta jätti tosikon vaikutelman. Kampanjansa feministisen ulkopolitiikan sisällön hän selitti varsin yleisluontoisesti sanomalla muun muassa, että ”Naisten osaaminen ja potentiaali on maailman alikäytetyin voimavara”.

Haatainen oli elementissään kehuessaan lähipiiriinsä kuuluvaa presidentti Tarja Halosta ja puhuessaan Brundtlandin komiteasta, jota aika harva muistaa. Ehdokkaan olisi kannattanut kaivaa savolaisista juuristaan vähän elämänmakua kampanjaan.

Vaalihuomio Haataisesta: Feministinen ulkopolitiikka ja ydinasekieltosopimus.

Lue vaalihaastattelu: Presidenttiehdokas Tuula Haatainen haastaa Sauli Niinistöä feminismillä

Pekka Haavisto (vihr.)

Pekka Haavisto ei ratsasta enää samalla aallolla kuin jytkyn jälkeisessä Suomessa vuonna 2012.

Haastatteluun hän heittäytyy ja intoutuu. Kesken lauseen hän saattaa keksiä vielä yhden asian, joka kulloiseenkin kokonaisuuteen liittyy. Uteliaana kyselee myös toimittajien näkemyksiä. Silti kokonaiskuva ehdokkaasta jää hieman varovaiseksi.

Krimin valtauksen vuoksi presidentinvaalien asetelma on toisenlainen kuin kuusi vuotta sitten. Ilmastonmuutoksesta vihreiden ehdokas ei ole päässyt juuri puhumaan, mutta Haavisto tuntuu puhuvan oikein mielellään myös kovasta turvallisuudesta ja hävittäjähankinnoista.

Vaalihuomio Haavistosta: hybridivaikuttaminen, väestönkasvu ja sen hillitseminen ”väestösopimuksella”.

Lue vaalihaastattelu: Pekka Haavisto puhuu suoraan: Jytky petasi Haavisto-ilmiön – nyt Suomi on vakavoitunut

Laura Huhtasaari (ps.)

Laura Huhtasaaren oletti olevan ulkopoliittiselta tietotaidoltaan noviisi, mutta hän yllätti odotuksiin nähden positiivisesti. Perussuomalainen selvisi melko näppärästi kysymyksestä liittyen Nato-erilinjaisuuteen puheenjohtaja Jussi Halla-ahon kanssa. ”Meillä on Jussi Halla-ahon kanssa yhteinen syy: Venäjä”, Huhtasaari sanoi ja perusteli niin, että kuulosti ajoittain uskottavalta.

Huhtasaaressa kiinnitti huomiota hänen tapansa ottaa toimittajan kysymys henkilökohtaisesti ja katsoa syvälle suoraan silmiin, kun hän selvitti kriittisiä näkemyksiään Euroopasta ja maahanmuutosta.

Vaalihuomio Huhtasaaresta: Oma puolustus ennen kaikkea, Nato ennen EU-puolustusta.

Lue vaalihaastattelu: Presidenttiehdokas Huhtasaari Natosta eri mieltä kuin pomonsa Halla-aho

Merja Kyllönen (vas.)

Merja Kyllönen esiintyi yhtä rempseästi kuin aina heti murteesta lähtien. Kainuulaiset sukujuuret korostuivat vastauksissa. Kyllönen tunnetaan suorapuheisuudesta, mikä näkyi haastattelussa ja hän vastasi suoremmin kuin poliitikot usein. Esimerkiksi Nato-kanta on Kyllösellä selkeä ”ei koskaan” ja Suomen hävittäjähankintoihinkin oli näkemys (ruotsalainen Saab), vaikka HX-hanke on vasta alkuvaiheessaan.

Kyllönen paljasti haastattelussa jopa toisen kierroksen äänestysmieltymyksensä. Mieleen jäi tuttavallinen ote ja yksityiskohtien käyttäminen yleisen arvopuheen vastapainona.

Vaalihuomio Kyllösestä: Nyt tarvitaan ”rauhankokous” ja liennytystä.

Lue vaalihaastattelu: Presidenttiehdokas Merja Kyllönen: ”Ei koskaan Natoon”

Sauli Niinistö (val.yhd.)

Sauli Niinistö käänsi ärtymyksensä lähes huumoriksi sanoessaan, että ”aina on joku Paavo tunkemassa Natoa mun kurkusta alas. Nyt on yksi Matti lisää”. Siinä saivat osansa niin Paavo Lipponen, Paavo Väyrynen kuin Matti Vanhanenkin.

Presidenttiaseman pönkittämä ehdokas kertoi yllättävän yksityiskohtaisesti tekemisistään tietovuotojupakan leimahdettua. ”Käsittämätöntä”, tuhahti Niinistö professori Martin Scheininille, joka oli kohdistanut vuotoepäilyjään presidentin kanslian suuntaan. Meille toimittajille hän ei äksyillyt, vaikka vähän opettavaisesti esiintyikin.

Vaalihuomio Niinistöstä: Kilpailijat työntävät Natoa kurkusta alas – ovi pidettävä raollaan.

Lue vaalihaastattelu: Selvintä mitä Sauli Niinistöltä Natosta irtoaa: ”Ei” ja selitys päälle

Nils Torvalds (r.)

Nils Torvalds tunnetaan lukutoukkana. Hän olikin ehdokkaista ainoa, joka nosti haastattelussa esiin 1700-luvulla kirjoitetun teoksen (Aleksandr Radištšev: Matka Pietarista Moskovaan).

Torvaldsilla on eittämättä laajan sivistyksensä tuomaa kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja syy–seuraussuhteita. Pitkissä vastauksissaan hän kuitenkin kompasteli koukeroisuuteen ja kiertelyyn aloittaessaan varsin kaukaa ja päätyen välillä sivuraiteille. Usein olikin selvennettävä, mitä hän tahtoo sanoa. Olemus oli hyväntuulinen ja silmäkulmassa välähti pilke.

Vaalihuomio Torvaldista: Imaameita vaadittava yliopistotutkintoa, Suomi Natoon.

Lue vaalihaastattelu: Presidenttiehdokas Nils Torvalds haluaa islamin nykyaikaan – laittaisi imaamit yliopistoon

Matti Vanhanen (kesk.)

Keskustan presidenttiehdokas on haastattelussa selvästi luontevampi ja rennompi kuin totinen julkikuvansa. Nojaa käsiinsä ja keventää toisinaan tunnelmaa. Keskustassa toivottiin jo, että Vanhanen avaisi itseään vaaleissa samoin kuin hän puolueristeilyllä puhui puheviastaan. Taisivat nuolaista ennen kuin tipahti.

Silti Vanhanen on kuin arkkityyppi suomalaisesta miehestä: japanilaisella autolla ajava mies pitää kotipaikastaan, koska siellä kaikki on tuttua. Ei sano helposti ei, mutta ei heti kylläkään. Samaa ajatusta löytyy Vanhasen ulkopoliittisesta linjasta: Vakaus ja ennakoitavuus ennen kaikkea.

Vaalihuomio Vanhasesta: Afrikan tulevaisuus ja väestönkasvu.

Lue vaalihaastattelu: Presidenttiehdokas Matti Vanhanen varoittaa Afrikan kansainvaelluksesta: ”Järjestelmämme oli seota miljoonasta”

Paavo Väyrynen (val.yhd.)

Todellinen politiikan vieteriukko. Sanoi vain: Tehdään näistä todelliset vaalit ja ponkaisi gallupeissa sellaiseen nousuun, mihin muut eivät ole pystyneet. Sloganin hän vei Matti Vanhaselta kuten ilmeisesti monet keskustalaiset kannattajatkin.

Väyrynen on haastattelussa yhtä ärhäkkä kuin tv-tenteissä ellei vieläkin ärhäkämpi. On kuin hän olisi suorastaan kiukustunut siitä, kuinka Suomi on ajautunut väärälle uralle. Euro, Nato-isäntämaasopimukset ja muut ovat vieneet Suomea pois Paasikiven-Kekkosen-linjalta.

Vaalihuomio Väyrysestä: Globalisaation aika on ohi, eikä siihen ole paluuta ja siksi Suomen on haettava uusi suunta. Epäilemättä se löytyy hänestä Paasikiven-Kekkosen-linjalta.

Lue vaalihaastattelu: Presidenttiehdokas Paavo Väyrynen: Globalisaation aika on ohi