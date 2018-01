HSL vastaa Espoon Länsimetro-listaan: Paljonko olette valmiita maksamaan?

Espoo on halukas selvittämään, voisiko Länsimetron rinnalle palauttaa suoria bussilinjoja. HSL taas haluaa tietää, mitä Espoo on tästä valmis maksamaan.

–Se on iso kysymys, että, paljonko Espoo on valmis maksamaan tuplajärjestelmästä. Tässä on nyt neuvottelutilanne, sanoo HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila.

–Yritin sitä maanantaina kysyä, mutta ainakaan vielä ei ole vastausta tullut.

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto julkaisi maanantaina tiedotteen, jossa se esitti ja vaati ratkaisuja matka-aikojen pidennyksiin, Matinkylän terminaalin ruuhkaisuuteen, koulujen ja sote-palvelujen saavutettavuuteen, Espoon poikittaisliikenteeseen sekä aikataulujen parempaa yhteensovittamista.

Anttilan mukaan ”kaikkein isoin kysymys Espoon paperissa” on suorien bussilinjojen palauttaminen osittain metrolinjan rinnalle.

–Kun on ajettu ylös metrojärjestelmä, johon kuuluu metrolinja ja liityntälinjat, niin jos sen rinnalle tehdään päällekkäinen järjestelmä, se maksaa aika paljon rahaa. Eikä se tapahdu ihan hetkessä, toteaa Anttila.

”Aika paljon rahaa” voi enimmillään tarkoittaa Anttilan mukaan useita miljoonia euroja vuodessa, mikä maksettaisiin Matinkylän länsipuolelle liikennöitävästä useamman linjan nipusta. Summaa Anttila suhteuttaa siihen 1,5 miljoonan euron budjettiin, jonka HSL on varannut alkuvaiheen ongelmien korjauksiin.

Bussireittien kustannuksista noin puolet valuu karkeasti arvioiden kunnalle, kun toinen puoli rahoitetaan lipputuloilla. Anttila epäilee, että lipputulojen osuus voisi nyt jäädä vieläkin pienemmäksi ja Espoon osuus kasvaa.

–On vaikea ajatella, että yhtä paljon uusia lipputuloja syntyisi, kun pohjalla on jo yksi järjestelmä [metro]. Lisäkustannuksista varmaan enin osa jäisi verovaroin maksettavaksi, Anttila sanoo.

Lisäbussien ohella Espoo toivoo, että ruuhka-aikaan kaikki metrot voisivat ajaa Matinkylään, kun nyt joka toinen jää aiemmalle pysäkille Tapiolaan. Liityntälinjoista suurin osa ajaa tällä hetkellä Matinkylään.

Anttila ei pidä kaikkien metrojen ajamista Matinkylään tässä vaiheessa tarpeellisena ratkaisuna. Kääntöajat ovat tiukat, mutta myöskään metrokalustoa ei ole tarpeeksi.

–Jos Tapiolan junat ajettaisiin Matinkylään, se vie aikaa ja metron kierto pitenee. Siksi tarvitaan lisää kalustoa.

–Tässä oli jokin aika sitten metrokolari Itäkeskuksessa, jonka seurauksena tässä on kaksi junaa kolarikorjauksessa ja ne valmistuvat vasta keväällä. Tarvittavaa lisäkalustoa ei siis juuri nyt ole.

Pieniä korjausliikkeitä on tehty etenkin Matinkylään, jossa on koettu ruuhkia. Aikatauluihin on tehty parannuksia ja Matinkylässä aamuruuhkan ajaksi liukuportaita on käännetty niin, että alas metrolaiturille kulkee nyt kolmista portaista kahdet yksien rullarappusten sijaan. Päivänselvältä kuulostava ratkaisu on poikkeuksellinen, koska pelastusviranomaiset vaativat Anttilan mukaan, että metrolaiturilta kulkee kahdet portaat ylöspäin.

Anttila on myös hieman pahoillaan siitä, että Espoon uusista linjoista ja länsimetron yhteensovittamisesta oli tehty suunnitelmat yhteisymmärryksessä edellisen valtuustokauden aikana.

–Linjastosuunnitelma on tehty vuosina 2013–2014, koska silloin oletettiin, että länsimetro käynnistyy vuonna 2016. Olen käynyt useampaan otteeseen tuolloin Espoon kaupunginhallituksen konsernijaostossa. Silloin siinä oli osin eri ihmisiä, koska kyse oli eri valtuustokaudesta. Tämä suunnitelma on käynyt läpi asukaskuulemiset, Espoon luottamuselimet ja hyväksytty HSL:n hallituksessa tammikuussa 2015. Kyllä tämä yhteistyössä espoolaisten kanssa on tehty.

–Saattaa olla niin, että osa päättäjistä on vaihtunut, eivätkä kaikki ole olleet aiemmissa vaiheissa mukana.