Hallitukselta merkittävä sote-päätös – VU: ”Ei kiellettyä valtiontukea”

Uusia lakiluonnoksia sote-uudistuksen valinnanvapaudesta ei lähetetä Euroopan komission tarkastettavaksi niin sanottuun ilmoitusmenettelyyn, kertoo kokoomustaustainen Verkkouutiset.

Hallituksen sote-uudistusta käsittelevä reformiministerityöryhmä päätti asiasta keskiviikkona.

–Hallitus päätti, että notifiointia ei tehdä, koska suomalainen valinnanvapausmalli perustuu solidaarisuusperiaatteeseen eikä laajan arvioinnin ja selvittämisen perustella sisällä kiellettyä valtiontukea, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kirsi Varhila lehdelle.

Notifiointia kannatti muun muassa Korkein hallinto-oikeus, joka nosti asian esille omassa lausunnossaan. Se epäili, että valinnanvapauspykälät voisivat rikkoa EU:n kilpailusäädöksiä.

Täsmällisemmin kyse on siitä, että kun terveyskeskukset, eli uudet sote-keskukset avataan kilpailulle, on markkinoilla niin yksityisten yhtiöiden kuin julkisten liikelaitosten sote-keskuksia. KHO arvioi, että liikelaitosten voidaan tulkita saavan kiellettyä valtiontukea. Esiin on noussut muun muassa aiempi Destian tapaus.

KHO myös huomautti, että jos asia tuodaan Suomessa oikeuteen, ei sitä voida Suomessa käsitellä, jos notifiointia ei tehdä. Verkkouutiset kertoo, että valtiontukiasiaa selvitettiin sosiaali- ja terveysministeriössä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä. Kumpikaan ministeriö ei löytänyt mallista kiellettyä valtiontukea. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja Matias Hilden täsmentää Twitterissä, että tulevat liikelaitokset ovat yhteisöverovelvollisia. Uusi Suomi kertoi aiemmin virheellisesti, että uudet liikelaitokset eivät olisi yhteisöverovelvollisia.

–Konkurssisuoja voisi olla kiellettyä valtiontukea, jos toiminta olisi taloudellista, mitä se ei ministeriöiden mukaan ole, Hilden jatkaa.

Notifiointimenettelyyn ryhtyminen olisi ollut hallituksen kannalta hankalaa soten aikataulua ajatellen. Ilmoitusmenettely taas voisi viivästyttää sote-lakien säätämistä noin puolella vuodella.

Sote-uudistuksen vuoksi ensimmäiset maakuntavaalit on määrä järjestää jo tämän vuoden lokakuussa, ja hallitus on sopinut, että muita sote-lakeja kuten maakuntauudistusta ei edistetä ennen kuin valinnanvapauslait ovat valmiit. Nykyinen eduskuntavaalikausi taas päättyy keväällä 2019.

