Yle vahvistaa: Toimitusjohtaja Lauri Kivinen jättää tehtävänsä

Yleisradio vahvistaa mediahuhut toimitusjohtajansa Lauri Kivisen lähdöstä.

Yleisradion tiedotteen mukaan toimitusjohtaja Lauri Kivinen on ilmoittanut, että hän jättää tehtävänsä Ylellä vuoden 2018 loppuun mennessä. Kivinen siirtyy yksityisen sektorin palvelukseen. Hän on ollut Yleisradion toimitusjohtaja vuodesta 2010.

– Yleisradio on upea ja tärkeä mediayhtiö, joka on hyvin tiiviisti läsnä kaikkien suomalaisten elämässä. Ylen tehtävä demokratian ja sivistyksen ylläpitäjänä korostuu, kun tiedonvälitys muuttuu yhä nopeammin. On ollut etuoikeus saada johtaa yhtiötä muutoksessa kahdeksan vuoden ajan. Yle on hyvässä kunnossa, joten on sopiva aika siirtää vetovastuu eteenpäin, kehuu Kivinen tiedotteessa.

Ylen hallitus käynnistää välittömästi haun Kivisen seuraajan valitsemiseksi. Yleisradion hallituksen puheenjohtajan Thomas Wilhelmssonin mukaan ”Lauri Kivinen on erittäin merkittävällä tavalla myötävaikuttanut siihen, että Yle kuuluu EBU:n tekemän arvion mukaan julkisen palvelun mediayhtiöiden Euroopan kärkeen vastatessaan digitalisaation aiheuttamiin haasteisiin”.

– Haluan lämpimästi kiittää Lauri Kivistä hänen vaikuttavasta työstään.

Lauri Kivisen mielestä tärkeimmät tällä vuosikymmenellä Ylessä toteutetut uudistukset liittyvät lainsäädäntöön ja digitaalisuuteen.

– Laajan yhteiskunnallisen keskustelun kautta on saatu voimaan lainsäädäntö, joka luo Ylelle vakaan näkymän tulevaisuuteen ja myös varmistaa yhtiön asianmukaisen tehtävän, hallinnon ja valvonnan, Kivinen toteaa.

Kivisen mielestä Ylellä on ”sopiva etukeno digitaalisessa tiedonvälityksessä” ja näin Yle ”on edistänyt voimakkaasti Suomen digitalisoitumista niin tekniikan, palveluiden muotoilun kuin sisällöllisten innovaatioiden kautta”.