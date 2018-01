”Aktiivimalli on peruttava ja aloitettava kolmikantakeskustelu uudestaan” – Suurliitot lähtevät SAK:n protestiin

SAK:n mielenilmaus aktiivimallia vastaan on kerännyt jälleen lisää osanottajia. Tänään päätöksen mukanaolosta tekivät Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Sähköliitto.

Ensimmäinen kuuluu keskusjärjestö STTK:hon ja jälkimmäiset ovat SAK:n jäsenliittoja. JHL:llä on yli 200 000 jäsentä, Prolla 130 000 ja Sähköliitolla 34 000 jäsentä.

Aikaisemmin osallistumisestaan ovat ilmoittaneet ainakin SAK:n jäsenliitoista Rakennusliitto, Auto- ja kuljetusalan työntekijät AKT ja Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä akavalaiset Insinööriliitto ja Tieteentekijöiden liitto. STTK ja Akava eivät ole lähteneet keskusjärjestöinä mukaan mielenilmaukseen, vaan kukin jäsenliitto tekee itse päätöksen osallistumisestaan.

Tempaus järjestetään perjantaina 2. helmikuuta Helsingin Senaatintorilla.

–Ammattiliitto Pron hallitus on erittäin huolissaan maan hallituksen työllisyyspolitiikan suunnasta. Mielenilmauksessa on kyse myös laajemmin työllisyyspolitiikasta kuin pelkästään aktiivimallista ja pakkohakulaista, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo liiton tiedotteessa.

Hänen mukaansa hallituksen agendalla on seuraavaksi työehtosopimusten yleissitovuus ja palkkojen joustaminen alaspäin. Pro perusteleekin osallistumistaan laajemmilla syillä kuin pelkän aktiivimallin vastustamisella.

JHL aikoo ilmoittaa osallistumisesta työnantajaliitoille ja valtakunnansovittelijalle, vaikka laki tai sopimukset eivät siihen velvoita. JHL haluaa varmistaa näin jäsentensä oikeuden osallistua mielenosoitukseen ilman pelkoa seuraamuksista.

– Meidän on tuotava kantamme maan hallitukselle selvästi julki. Työttömiä kyykyttävä aktiivimalli on peruttava ja työttömyysturvaan liittyvä keskustelu on aloitettava uudestaan työtekijäliittojen, työnantajien ja valtion kesken, sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine tiedotteessa.

Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan vuoden alusta. Sen kaatamiseen tähtäävä kansalaisaloite on kerännyt jo yli 130 000 allekirjoittajaa ja se etenee eduskunnan käsittelyyn. Lisäksi hallitus on tuomassa tänä vuonna eduskuntaan omatoimisen työnhaun uudistuksen, jota aiemmin kutsuttiin työnhaun aktiivimalliksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on vakuuttanut, että kyse ei ole uudesta aktiivimallista.

Lähde pääosin: Kauppalehti

