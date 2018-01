Suomen hävittäjäehdokkaalle raaka kritiikki Pentagonista – puolet koneista ollut pois käytöstä

Suomenkin hävittäjähankkeessa tarjolla olevan F-35-hävittäjän ongelmista on tullut ilmi uusia tietoja, kertoo Tekniikka&Talous.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Yhdysvaltain puolustusministeriö on tyytymätön uuteen häivehävittäjään, joka on Yhdysvaltain kallein asejärjestelmä. Muun muassa koneen tietokoneohjelmistoja on jouduttu korjaamaan 31 kertaa, ja sitä vaivaavat muutkin ongelmat. Raportissa listataan kaikkiaan tuhatkunta puutetta.

Vakavin ongelma on se, että koneita ei saada ilmaan silloin kun niitä tarvittaisiin. Vuoden 2014 jälkeen puolet koneista on ollut pois käytöstä, ilmenee Yhdysvaltain puolustusministeriön raportista Pentagonin johdolle ja kongressin komiteoille.

Lockheed-Martinin F-35-hävittäjää on kehitetty jo kuusitoista vuotta ja koneita on toimitettu Yhdysvalloille noin 250. Syyskuussa kone on tarkoitus saada varsinaisiin taistelukokeisiin, joiden piti alun perin alkaa jo vuotta aiemmin. Ilman taistelutestejä kone ei pääse sarjatuotantoon.

F-35 on mukana myös Suomen hävittäjäkisassa ja sitä on tilattu useaan Euroopan maahan.

Lähteet: Tekniikka&Talous, Bloomberg

